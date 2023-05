Prvi korak do varnosti otrok je ustrezna komunikacija

V nadaljevanju preberite:

Da verbalno od fizičnega nasilja loči zgolj droben korak, bi se morali zavedati vsi, ki jih zadeva varnost v naših šolah, učitelji, ravnatelji, otroci in starši, pravi varnostni strokovnjak dr. Miha Dvojmoč, izredni profesor na Fakulteti za varnostne vede pri Univerzi v Mariboru. Po njegovih izkušnjah so pristojni premalo ozaveščeni o varnosti v šolah, v močno polarizirani družbi, kakršna je naša, pa ga bolj kot vprašanje, ali se bo kdaj zgodil kak resen varnostni incident, skrbi, kdaj bo do tega prišlo.