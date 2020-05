Prvi mož NLB o ovadbah: »Mediji in politika so zahtevali kri«

Ljubljana – Proti nekdanji upravi Gorenjske banke pod vodstvom Gorazda Trčka je padlo pet kazenskih ovadb, tudi tiste, ki jih je spisal regulator bančnega sistema. Gre za upravo, ki je javnosti morda bolj znana po tem, da si je edina upala upreti izračunu bančne luknje in tako nasprotovati Banki Slovenije. Zgodba je zanimiva tudi zaradi ocen, da je bila bančna sanacija preplačana.Proti upravi Gorenjske banke je dva kazenska postopka sprožila Banka Slovenije, oba sta pravnomočno končana. Padle so tudi tri druge ovadbe. Dobrih pet let je minilo od odstopa uprave pod vodstvom predsednika Gorazda Trčka, ki je podpisal ugovor Banki ...