Prvi novorojenček v letu 2023 se je rodil v Novem mestu

Prvi novorojenček v letu 2023 v Sloveniji je deček Ben, rodil pa se je v porodnišnici v Novem mestu minuto čez polnoč. Težak je 3290 gramov in velik 48 centimetrov. Prva deklica v letošnjem letu se je ob 2.37 rodila v Izoli. Julija je težka 3715 gramov in velika 50 centimetrov.

Na novoletni dan so do 7.30 že zibali tudi v porodnišnicah v Ljubljani, Šempetru pri Gorici, Slovenj Gradcu in Mariboru, so za STA povedali v teh porodnišnicah. V Ljubljani se je ob 1.36 rodil deček, težak 3070 gramov in velik 52 centimetrov, v Šempetru pri Gorici ob 3.15 deček s 3850 grami in 53 centimetri, v Slovenj Gradcu pa ob 5.48 prav tako deček, težak 3100 gramov in velik 47 centimetrov. V Mariboru se je ob 7.10 rodila deklica, ima pa 2690 gramov in 46 centimetrov.

Zadnji otrok v lanskem letu se je rodil v Kranju. Deček je privekal na svet v soboto ob 23.32 z 2230 grami in 45 centimetri. V ljubljanski porodnišnici se je leta 2022 zadnja ob 21.08 rodila deklica, na Jesenicah prav tako deklica ob 19.19, težka 3290 gramov in velika 52 centimetrov, pa tudi v Brežicah je bilo zadnje rojstvo v letu 2022 rojstvo deklice, ki se je ob 18.40 rodila s 3900 grami in 54 centimetri.

V Novem mestu se je kot zadnja v starem letu ob 17.55 rodila deklica s 3800 grami in 51 centimetri, v Postojni je ob 17.21 prišel na svet deček, težak 4370 gramov in velik 56 centimetrov, v Mariboru ob 16.47 deček s 3190 grami in 50 centimetri, v Slovenj Gradcu pa štiri minute prej deček, težak 3050 gramov in dolg 49 centimetrov.

Tudi na Ptuju se je kot zadnji lani ob 15.54 rodil deček, ki je imel ob rojstvu 3420 gramov in 51 centimetrov. Prav tako se je v Celju kot zadnji v starem letu ob 6.11 rodil deček, imel pa je 2410 gramov in 47 centimetrov.

V Izoli in Murski Soboti sta se kot zadnja v lanskem letu v petek rodila dečka. V Izoli je imel ob rojstvu 3260 gramov in 54 centimetrov, v Murski Soboti pa 3420 gramov in 51 centimetrov.

V Trbovljah se je kot zadnji v starem letu v četrtek rodil deček s 4510 grami in 57 centimetri, v Šempetru pri Gorici pa v sredo deklica s 3240 grami in 51 centimetri.