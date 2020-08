Prvi po deležu mladih, ki se šolajo

Ljubljana – Slovenija spada med 15 držav na svetu, kjer je najbolje poskrbljeno za družinsko življenje, je te dni objavila spletna stran Asher & Lyric. Na podlagi podatkov OECD in drugih mednarodno uveljavljenih indeksov se Slovenija najvišje uvršča pri izobraževanju in je tik pod vrhom na področju varnosti. V skupnem seštevku bi zagotovo dobila boljšo oceno, če bi, na primer, upoštevali prave podatke o porodniškem dopustu ali, kot se uradno reče, o pravicah iz starševskega varstva, ki pa jih mednarodni indeksi – najbrž zaradi nekoliko zapletenega sistema in terminoloških bravur – praviloma povzemajo narobe.V Islandiji ...