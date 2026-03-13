Prvi rok za vpis le še nekaj dni, kateri študijski programi so najbolj zaželeni?

Letos je na univerzah razpisanih vsega skupaj 20.510 vpisnih mest za prvi letnik rednega in izrednega študija.

Še do 18. marca imajo dijaki, da se v prvem prijavnem roku prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter v višje strokovno izobraževanje za prihodnje študijsko leto. Prijave potekajo elektronsko na portalu eVŠ. Letos je na univerzah vsega skupaj razpisanih 20.510 vpisnih mest za prvi letnik rednega in izrednega študija, od tega 16.952 mest za slovenske državljane in državljane članic EU. Za Slovence brez slovenskega državljanstva je razpisanih 909 mest, za tujce iz držav, ki niso članice EU, pa 2649 mest. Daleč največji visokošolski zavod v državi je Univerza v Ljubljani, ki je za prihodnje študijsko leto za vpis v prvi letnik razpisala 9034 vpisnih mest, s 4443 ji sledi Univerza v Mariboru, 1691 jih je razpisala Univerza na primorskem, prav toliko mest pa ...