Prvi Slovenec na seznamu Rock & Ice Stars

Sloviti alpinist Reinhold Messner je leta 2006, ob odprtju svojega največjega gorniškega muzeja, Firmian v Bolzanu, pri vhodu dal na steno vgravirati imena svetovno znanih alpinistov in ga poimenoval Rock & Ice Stars (Zvezde skale in ledu). Za uvrstitev na ta ekskluzivni seznam, ki zajema razvoj tradicionalnega alpinizma od leta 1930 do danes in tudi v prihodnje, si je zamislil tri pogoje:

Prvič: ko alpinista izbere, mora ta soglašati, da bo njegovo ime na seznamu v Messnerjevem gorniškem muzeju v Firmianu.

Drugič: biti je moral ali je med najboljšimi alpinisti svojega časa in to v svetovnem merilu. Poleg tega mora imeti svojstveno filozofijo alpinizma, ali pa je avtor več knjig, filmov, ali inovacij na tehničnem, medicinskem področju ter je zavezan humanitarnemu delu.

Tretjič, biti mora star najmanj sedemdeset let, kar pomeni, da je med svojimi alpinističnimi podvigi ostal živ.

Seznam ostaja odprt in Messner ga bo dopolnjeval po posvetu s še živečimi plezalci s seznama.

Pobudnik samega sebe ni uvrstil na seznam

V sedemnajstih letih je pogoje za uvrstitev na seznam izpolnilo trideset plezalcev iz devetih držav. Na njem so pomembna imena svetovne zgodovine alpinizma. Reinhold Messner, pobudnik izbora, sebe ni uvrstil na seznam, tako da lahko z njim vred trenutno govorimo o enaintrideseterici.

Na seznamu je osem Američanov (Yvon Chouinard, Royal Robins, Fred Beckey, Thomas Hornbein, John Roskelley, Tom Frost, Jim Donini, Jeff Lowe), pet Nemcev (Rudi Peters, Anderl Heckmair, Sigi Hupfauer, Hermann Huber, Pit Schubert) štirje Francozi (Guido Magnone, Robert Paragot, Pierre Mazeaud, Bernard Amy), trije Italijani (Ricardo Cassin, Walter Bonatti, Erich Abram), trije Angleži (Joe Brown, Chris Bonington, Doug Scott), trije Avstrijci (Peter Habeler, Oswald Oelz, Wolfgang Nairz), dva Švicarja (Albin Shelbert, Max Niederman), en Poljak (Voytek Kurtyka) in od julija 2023 tudi en Slovenec (Viki Grošelj)

Viki Grošelj in Reinhold Messner ob seznamu, ki je postavljen ob vhodu v muzej. FOTO: Osebni arhiv Viktorja Grošlja

Ob uvrstitvi na seznam je zdaj 71-letni Viktor Grošelj v Firmianu povedal, da je izjemno počaščen zaradi uvrstitve v tako ugledno družbo in da jo doživlja tudi kot poklon in priznanje slovenskemu alpinizmu, skozi katerega se je oblikoval.

Grošelj, Delov dopisnih z višin, kot da imenujemo, se je povzpel na deset osemtisočakov, po rojstvu sina pa je sklenil, da ni več pripravljena na največja tveganja. Osvojil je najvišje vrhove vseh celin, hkrati pa je avtor ali soavtor dveh ducatov knjig.

Ko je bilo Grošljevo ime vpisano na seznam Zvezd skale in ledu, je v šali dejal, da je po dolgem času lepo biti spet najmlajši v neki ekipi …