Kmalu sneg tudi po nižinah

Prva možnost za sneženje po nižinah se kaže v petek zvečer, ko bo Slovenijo dosegla vremenska motnja, povezana z nastankom ciklona nad severnim Sredozemljem. Kot je za Delo povedal meteorolog Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič, pa za zdaj še ni mogoče zanesljivo napovedati, ali bodo padavine dovolj dolgo vztrajale, da bo dež prešel v sneg tudi po nižinah.

»Danes je to nemogoče zanesljivo napovedati,« je poudaril Gregorčič. Ohladitev pričakujejo v noči s petka na soboto, vendar se napovedi glede količine padavin in meje sneženja še spreminjajo. Več jasnosti naj bi prinesle sredine napovedi, ko bo mogoče bolje oceniti, kako enotni so meteorološki modeli.

Po trenutno dostopnih izračunih naj bi v osrednji Sloveniji v petek padlo okoli 40 milimetrov padavin. Vendar bo večina predvidoma v obliki dežja. »Mogoče bo zadnjih deset ali 20 odstotkov teh padavin v obliki snega,« je pojasnil Gregorčič. Prve snežinke bi tako lahko po nižinah opazili šele v večernih urah.

Tudi če bo snežilo, to še ne pomeni, da bo sneg obležal. Tla so namreč še razmeroma topla, zato lahko toplota iz podlage hitro stopi prve snežinke. »Neke hude zime ta petek zelo verjetno ne bo. Mogoče pa bomo vseeno videli prve snežinke po nižinah,« je dejal meteorolog.

Kako nastanejo pogoji za sneženje po nižinah?

Za sneženje v nižinah v novembru morajo biti izpolnjeni precej specifični vremenski pogoji. Najugodnejši je nastanek ciklona nad severnim Sredozemljem, ki omogoči dotok hladnega zraka v spodnjih plasteh ozračja. Medtem v višinah še vedno pihajo južni ali jugozahodni vetrovi, ki prinašajo toplejši in vlažnejši zrak.

November le redko prinese večdnevno snežno odejo v nižinah, dolgoročni trendi pa kažejo na vse manj dni s snegom. FOTO: Črt Piksi

Takšno mešanje hladnega zraka pri tleh in toplejšega v višinah ob dovolj intenzivnih padavinah postopoma znižuje mejo sneženja. Snežinke se med taljenjem dodatno ohlajajo ozračje, zato se lahko meja sneženja spušča vse do nižin. »Taka situacija mora vztrajati vsaj nekaj ur, mogoče šest, da meja sneženja doseže tudi nižine,« je pojasnil Gregorčič.

Prav takšen vremenski scenarij se po trenutnih napovedih obeta v petek, vendar se lega ciklona še spreminja. Bližje ko bo Sloveniji, več padavin lahko pričakujemo, s tem pa se bo povečala tudi možnost sneženja po nižinah.

Novembrska snežna odeja je vse redkejša

Tudi če bo petkovo poslabšanje prineslo sneg, večdnevne snežne odeje po nižinah v novembru ni pričakovati. Gregorčič pojasnjuje, da je tak pojav v zadnjih desetletjih zelo redek. Če bi sneg letos obležal za dan do tri, bi bilo to že precej.

Lani je denimo 18. novembra v Ljubljani zapadlo nekaj snega, vendar ga je že v enem dnevu pobralo. Na Blokah, ki ležijo na približno 750 metrih nadmorske višine, ga je bilo takrat okoli 20 centimetrov, a se je tudi tam snežna odeja obdržala le približno teden dni.

Statistika kaže na dolgoročno zmanjševanje števila dni s snežno odejo po nižinah, predvsem zaradi naraščanja temperatur. Podobne razmere meteorologi pričakujejo tudi v letošnji zimi. »Vse sezonske napovedi, ki jih poznamo in imamo, kažejo na zelo veliko verjetnost spet ene take tople zime,« je povedal Gregorčič.

To sicer ne izključuje posameznih obdobij zimskega vremena s sneženjem. Tudi v toplejši zimi se lahko za teden ali dva vzpostavijo izrazito zimske razmere, vendar takšnih kratkotrajnih vremenskih preobratov več mesecev vnaprej ni mogoče napovedati.

Petek bo sprva še razmeroma topel, saj bodo jutranje in dopoldanske temperature presegle deset stopinj Celzija. Ohlajati se bo začelo popoldne. Če bodo padavine dovolj vztrajne, se lahko temperatura spusti do ničle, kar bi omogočilo sneženje. Ob koncu padavin pa bi lahko ostala pri približno štirih stopinjah. Temperature pod ničlo ob petkovem poslabšanju meteorologi ne pričakujejo, hladnejša jutra pa so mogoča ob jasnem vremenu v nedeljo in ponedeljek.