    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    V osnovne šole letos vstopa rekordno malo prvošolčkov

    Danes v šolske klopi vstopa 190.001 osnovnošolec, po več kot desetletju je prvošolčkov manj kot 20.000, in približno 88.000 dijakov, od tega 25.064 novincev.
    Po več letih bo v šolske klopi prvič sedlo manj kot 20.000 prvošolčkov. Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Po več letih bo v šolske klopi prvič sedlo manj kot 20.000 prvošolčkov. Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Špela Kuralt
    1. 9. 2025 | 05:00
    1. 9. 2025 | 05:26
    6:40
    V srednje šole bo danes prvič vstopilo okoli 5000 novincev več, kot je prvošolčkov osnovnih šol. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v svoji poslanici ob začetku šolskega leta zapisal, da bo po več kot desetletju spet manj kot 20.000 prvošolcev, »kar je svojevrsten opomin, da so otroci največje bogastvo družbe, saj so prav oni tisti, ki bodo v prihodnosti soustvarjali našo družbo. Prvi šolski dan naj bo zato družinski in šolski praznik.«

    Šole so se danes spet napolnile z učenci in dijaki, ne pa tudi z zadostnim številom učiteljev. Na zavodu za zaposlovanje je še dobrih 500 prostih delovnih mest v vzgoji in izobraževanju, ravnatelji učitelje iščejo tudi po družbenih omrežjih. Kljub vsemu poudarjajo, da so na novo šolsko leto pripravljeni, osnovnošolski ravnatelji so zadovoljni tudi z zakonodajnimi spremembami, ki jih bodo staršem in učencem še podrobno predstavili.

    A prvi šolski dan je namenjen lepšim stvarem. Kot je v poslanici zapisal minister, je šolski sistem eden največjih javnih sistemov v državi: »Pomembno je, da učenci do šole ne čutijo odpora, ampak jo odrasli predstavimo kot priložnost.«

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Pogumno in srčno v vrtce in šole

    Šola je prostor, kjer se dogaja življenje. Vsega ne moremo predvideti in predpisati.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Konferenca ravnateljev

    Kdo bo čez deset dni učil, marsikje še ne vedo

    Vodstva šol so z obsežnimi spremembami v vzgoji in izobraževanju seznanjena, največja težava je pomanjkanje kadrov.
    Špela Kuralt 21. 8. 2025 | 14:12
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Iščejo vzgojitelje in učitelje, a večinoma za določen čas

    Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ocenjuje, da primanjkuje okoli 3600 vzgojiteljev in učiteljev, kar je dvakrat manj, kot ocenjujejo ravnatelji.
    Špela Kuralt 9. 8. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Satira o podnebnih spremembah v dveh Evropah

    Ko prvega septembra pade pol metra snega

    Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 06:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 1. 9. 2025 | 05:55
