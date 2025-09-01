V osnovne šole letos vstopa rekordno malo prvošolčkov

V nadaljevanju preberite:

V srednje šole bo danes prvič vstopilo okoli 5000 novincev več, kot je prvošolčkov osnovnih šol. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v svoji poslanici ob začetku šolskega leta zapisal, da bo po več kot desetletju spet manj kot 20.000 prvošolcev, »kar je svojevrsten opomin, da so otroci največje bogastvo družbe, saj so prav oni tisti, ki bodo v prihodnosti soustvarjali našo družbo. Prvi šolski dan naj bo zato družinski in šolski praznik.«

Šole so se danes spet napolnile z učenci in dijaki, ne pa tudi z zadostnim številom učiteljev. Na zavodu za zaposlovanje je še dobrih 500 prostih delovnih mest v vzgoji in izobraževanju, ravnatelji učitelje iščejo tudi po družbenih omrežjih. Kljub vsemu poudarjajo, da so na novo šolsko leto pripravljeni, osnovnošolski ravnatelji so zadovoljni tudi z zakonodajnimi spremembami, ki jih bodo staršem in učencem še podrobno predstavili.

A prvi šolski dan je namenjen lepšim stvarem. Kot je v poslanici zapisal minister, je šolski sistem eden največjih javnih sistemov v državi: »Pomembno je, da učenci do šole ne čutijo odpora, ampak jo odrasli predstavimo kot priložnost.«