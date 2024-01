Prvi ukrepi za izboljšanje zdravja so bili higienski

V nadaljevanju preberite:

Zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti, boljše zdravje in podaljšanje življenjske dobe za 25 let – to so največji dosežki javnega zdravstva na Slovenskem, ki so se začeli z ustanovitvijo Higienskega zavoda v Ljubljani pred sto leti, je povedala dr. Zvonka Zupanič Slavec z Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani. Stoletnici javnega zdravja je bilo posvečeno celotno leto 2023, tudi s strokovnim posvetom na Slovenski matici sredi decembra. Kakšne bolezni so krojile usodo ljudi nekoč in kaj bo v središču zanimanja v prihodnje?