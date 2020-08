Prvi vladni minister je bolj problematičen kot predsednica Desusa

Preberite še: Lov na poslance Desusa odprt

Delova komentatorjainsta spremljala sestanek sveta Desusa in podala svoje videnje.»Ne razumem dogajanja ,« je potarnal Markeš. »Če bi grehe Aleksandre Pivec sešteli v očitanem obsegu, bi prišli na dva tisoč evrov, kar je precej malo v primerjavi z vsemi pokradenimi milijoni, kar smo že videli v slovenski politiki. Seveda mora iti, ampak v stranki Desusa je naenkrat precejšnja tankočutnost v morali, a hkrati so pokazali precejšnjo nerahločutnost do prvega ministra te vlade, ki je v tisočkratniku bolj problematičen. Oni bi zamenjali predsednico stranke, a bi ostali v vladi, ki ima bistveno večje težave s korupcijo.«Žerdin je povedal: »Temeljno sprenevedanje je, da pri Desusu domnevno sledijo programskim načelom in projektom, medtem ko jih izven tega v vladi čisto nič ne zanima, češ da naj se z ostalim ukvarjajo drugi.«Spregovorila sta tudi o Blejskem strateškem forumu. »Letos je vrhunec dogodka razprava med Janšo, Orbanom in Vučićem. Na odru bosta dve državi, ki sta na ravni demokracije izven prve lige in se uvrščata na seznam držav, kjer je demokracija invalidna,« je povedal Žerdin.