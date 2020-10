Prvi zasavski razvojnik je Hrastničan Jani Medvešek

Trbovlje – Nekdanji svetovalec za medije v kabinetu predsednika države Danila Türka, novinar in urednik na nacionalki, zadnjih šest let direktor Mladinskega centra Hrastnik in na lokalnih volitvah v 2018 kandidat za tamkajšnjega župana s svojo Listo za našo dolino Jani Medvešek je danes nastopil mandat direktorja Regionalne razvojne agencije Zasavje (RRAZ). Njegovo kandidaturo so podprli vsi trije zasavski občinski sveti: trboveljski, zagorski in hrastniški.



Prvi poskus iskanja novega direktorja na RRAZ sicer ni bil uspešen, v drugo pa je prispelo pet vlog, od teh sta dva kandidata kandidaturo umaknila. Medvešek bo RRAZ vodil prihodnja štiri leta.