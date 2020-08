Prvič, a morda ne zadnjič na digitalni kongres

Ljubljana – Do konca prihodnjega tedna bo znano, ali bo Tanja Fajon v naskoku na polni mandat predsednice SD imela protikandidata na prvem digitalnem političnem kongresu, ki bo predvidoma 10. oktobra. V okviru evidentiranj za mesto predsednika oziroma predsednice SD so člani poleg nje, ki naj bi po naših informacijah že privolila v kandidaturo, predlagali še vidno članico Sonjo Lokar in poslanca Janija Prednika.



Na to, kako bodo v SD izvedli kongres, bo vplival predvsem potek epidemije covida-19 oziroma takrat veljavne omejitve druženja. V igri naj bi bilo več scenarijev, od tega, da bi več manjših lokacij med seboj povezali z videopovezavo, do tega, da bi kongres potekal le prek videokonference in bi tako glasovanje potekalo elektronsko. »To ni le organizacijski premik, ampak tudi politično stališče o nujnosti uvedbe elektronskih volitev in digitalizacije upravljanja države,« so poudarili v SD.



Že pred tem bodo za vse kandidatke in kandidate – izbirali bodo tudi podpredsednico SD in članico predsedstva – pred kongresom organizirali javna soočenja v vseh večjih središčih Slovenije. S tem želijo članom, kot pravijo, zagotoviti najboljše pogoje za odločitev, »kdo je oseba, ki lahko s svojim vodenjem uresniči socialdemokratski program, na volitvah premaga Janeza Janšo in prevzame vodenje napredne rdeče-zelene slovenske vlade«.

zvedba prvega digitalnega kongresa bo dragocen zgled tudi za druge stranke, saj volilni kongres še letos čaka vsaj NSi in najverjetneje tudi Desus, na katerem naj bi predsednica Aleksandra Pivec preverila svojo podporo. Še vedno namreč vztraja, da za torek napovedan svet stranke ne more glasovati o njeni razrešitvi. Programski kongres oziroma konferenco za letos še načrtujejo tudi v Levici, SAB in SMC, ki naj bi takrat spremenila ime stranke.