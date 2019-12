FOTO:»Prvič sem vesela, da so otroci šli od doma«

Evakuacija ni potrebna

Strah ostaja

Laško – Plaz, za katerega je najprej kazalo, da ne bo ogrozil vasi Stopce, je spremenil smer, zdaj deset hektarov hriba drsi proti hišam. Do sanacije, ki je ne bo še najmanj pol leta oziroma dokler ne dobijo vseh analiz, je ključno odvodnjavanje območja, za kar skrbijo domačini. Krajane skrbi, da bi morali zapustiti svoje domove in ali jih bodo lahko zapustili pravočasno, če bo treba.Razpoke na poslopjih in tleh so se pojavile prejšnji teden, zdaj so že precej širše, pojasnjuje najbližji sosed plazu»Ogrožena je vsa vas. Naše gospodarsko poslopje pa je že na potujoči ladji.« Pravi, da plazu, ki se je sprožil v gozdu, niso resno obravnavali: »Bili smo prepričani, da bodo drevesa zdržala. Dokler niso prileteli vodovodarji, da jim je cev utrgalo.« Ob gozdu je namreč vodohran, iz katerega se napaja okoli 50 hiš in kmetij. Plaz ga je na enem delu dvignil za več kot dvajset centimetrov. Nov vodohran delajo prav v teh dneh, kot je pojasnil župan, naj bi voda po prestavljenem vodovodu stekla prihodnji teden.Plaz nenehno drsi, razlaga Hrastnik: »Na vrhu se ves čas premika. V enem tednu se je prestavil za 30 centimetrov. Štiri hektare gozda je popolnoma uničenega, drevesa se podirajo. Ponoči se zbudiš in poslušaš v mučni tišini. In ne spiš.« Soseda Slavica Hrastnik je vidno zaskrbljena: »Drevje ves čas poka. Kaj bo, ko bo zapadel sneg in se potem talil? Pet škatel z albumi fotografij sem že peljala k hčeri. Ker je to nenadomestljivo. Prvič sem vesela, da so otroci šli od doma.«Plaz si je včeraj ogledal vodja sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč ministrstva za okolje in prostor. Dejal je, da je problem resen, da je to posledica mokrega leta, ko se zemeljski plazovi prožijo tudi drugod po Sloveniji. Dodal je, da bodo gibanje plazu ves čas spremljali: »Če se bo pokazalo, da gre za visoko stopnjo ogroženosti, bo potrebna tudi evakuacija, vendar v tem trenutku ocenjujemo, da tega za zdaj še ni treba.«Najverjetneje se nič ne bo zgodilo na hitro, je krajane poskušal pomiritiiz podjetja Ozzing, ki bo pripravljalo projekte in analize: »Plaz se ne bo sprožil nenadoma. Krajani so sami pridni, skrbijo za odvod vode, ki jo je treba speljati stran, plaz pa res pritiska. K sreči bo zdaj manj padavin, skrbelo bi nas, če bi bile te obilnejše.« Škoda je že zdaj ogromna, Saviozzi ocenjuje, da bodo stroški sanacije znašali najmanj dva milijona evrov. Del sredstev bo prispevala država.Bodo pa na sanacijo plazu vaščani še čakali. Saviozzi je dejal, da bodo samo za dokumentacijo potrebovali več mesecev: »Poleg vrtin imamo načrtovane inklinometre za ugotovitev pomikov in delovanje plazu. Prej kot v treh mesecih ni mogoče ničesar ugotoviti. Pol leta do devet mesecev bo trajalo, da se pripravijo dokumenti in projektna dokumentacija, potem bo sledila sanacija. Vendar je prej kot v letu, letu in pol ne bo.«Vaščani so upali, da bodo rešitve hitrejše, je dejal eden od krajanov Miran Celinšek: »Geološke raziskave je čim prej treba narediti. Kam gre teh deset hektarov? Treba je vedeti, da tu niso samo ljudje, temveč tudi 70 glav živine. Človek se že nekam odpelje, živali pa ne moreš naložiti v avtomobil! In ljudje se s tem preživljajo. Če bo šlo tako naprej, se bomo morali vsi izseliti.«Vaščanom preostane le, da še naprej skrbijo za odvodnjevanje plazu, ki je močno namočen. Na terenu sta domačina s svojimi stroji, ki čistita, kar je naneslo. To so tudi nujni prvi ukrepi, je dejal Saviozzi: »Vse razpoke, ki so se pojavile, je treba zabiti, vzdrževati odvodnjevanje, da čim bolj izsušimo območje, potem je treba narediti geološke raziskave. Kaj več je težko vnaprej napovedati.« Župan Zdolšek pa je dodal, da bi z nestrokovnimi posegi lahko le še pospešili plazenje.