    Slovenija

    Prvič v zgodovini zlatega cepina nagrajeni slovenski alpinistki

    Anja Petek in Patricija Verdev sta prejemnici posebne nagrade za ženski alpinistični dosežek leta 2025.
    Letos je mednarodna žirija nagradila slovenski alpinistki Anjo Petek in Patricijo Verdev. FOTO: Anja Petek
    Letos je mednarodna žirija nagradila slovenski alpinistki Anjo Petek in Patricijo Verdev. FOTO: Anja Petek
    R. I.
    14. 10. 2025 | 07:54
    14. 10. 2025 | 08:18
    3:44
    Slovenski alpinizem se je z letošnjo podelitvijo najvišjih mednarodnih priznanj znova zapisal v zgodovino – prvič bosta posebno nagrado zlatega cepina prejeli slovenski alpinistki. Mednarodna žirija je priznanje za izjemen ženski alpinistični dosežek leta 2025 namenila Anji Petek (Zgornjesavinjski alpinistični klub Rinka) in Patriciji Verdev (Alpinistični odsek Planinskega društva Celje Matica) za njun prvi pristop na 6243 metrov visok Lalung I v indijski Himalaji, so sporočili s Planinske zveze Slovenije.

    Treba je vedeti, kdaj se obrniti, gora bo počakala

    Na himalajski šesttisočak sta se povzpeli po vzhodnem grebenu po 2000-metrski prvenstveni smeri »Here comes the sun« (M6+ AI5+), prečili goro ter sestopili po zahodnem grebenu in čez severno steno. Vzpon v alpskem slogu sta opravili med 9. in 14. septembrom lani v zahtevnih vremenskih razmerah.

    Nagrajeni alpinistki sta bili članici sicer štiričlanske ženske odprave skupaj z Ano Baumgartner (AO PD Ljubljana Matica) in Uršo Kešar (AO PD Kranj). Petkova in Verdevova sta megleni vrh Lalunga dosegli 14. septembra zjutraj, potem ko sta zadnji večer v vetru izgubili šotorske palice in noč preživeli v bivak vrečah. Kešarjeva in Baumgartnerjeva sta se zaradi težav z višino vrnili v bazni tabor in preplezali krajši prvenstveni smeri v bližnji granitni severni steni.

    Zahtevna pot, ki sta jo opravili slovenski alpinistki. FOTO: Patricija Verdev
    Zahtevna pot, ki sta jo opravili slovenski alpinistki. FOTO: Patricija Verdev

    Podvig, ki bo navdihoval prihodnje generacije alpinistk

    V obrazložitvi nagrade je mednarodna žirija izpostavila, da gre za »raziskovalni prvenstveni vzpon v redko obiskani regiji, celotno prečenje gore, čisti alpski slog plezanja ter izjemno predanost ob prečenju vrha v slabem vremenu«. Vzpon, so dodali, pooseblja vrednote nagrade zlati cepin in je lahko navdih prihodnjim generacijam alpinistk.

    »Častna nagrada mi predstavlja veliko priznanje za večletno nabiranje izkušenj, za našega raziskovalnega duha, za najino voljo in vztrajnost ter predvsem zaupen odnos, ki sva ga zgradili s Patricijo med pripravami in odpravo in ga gojiva še danes,« je ob novici dejala Anja Petek, najuspešnejša slovenska alpinistka zadnjih let.

    Petek in Verdev sta za vzpon na Lalung I novembra 2024 prejeli mednarodno nagrado za ženske alpinistične dosežke jekleni angel. FOTO: Anja Petek
    Petek in Verdev sta za vzpon na Lalung I novembra 2024 prejeli mednarodno nagrado za ženske alpinistične dosežke jekleni angel. FOTO: Anja Petek

    Posebno nagrado za ženski alpinizem mednarodna žirija podeljuje že tretjič zapored, namenjena pa je spodbujanju žensk v alpinizmu. Leta 2024 jo je prejela Italijanka Nives Meroi, leto pred tem pa francosko-švicarsko-španska naveza Capucine Cotteaux, Caro North in Nadia Royo.

    »Pred tremi leti, ko je bilo znano, da bodo v okviru podelitve zlatega cepina podeljevali tudi posebno nagrado za ženski alpinizem, me je to zelo razveselilo. Organizacija je dala jasno podporo ženskemu alpinizmu. Tudi danes kar ne morem verjeti, kakšna čast naju je doletela,« je dejala Patricija Verdev.

    Patricija Verdev tretji plezalni dan na vzhodnem grebenu šesttisočaka Lalung I v indijski Himalaji. FOTO: Anja Petek
    Patricija Verdev tretji plezalni dan na vzhodnem grebenu šesttisočaka Lalung I v indijski Himalaji. FOTO: Anja Petek

    Petkova in Verdevova sta za isti vzpon že prejeli mednarodno nagrado jekleni angel, decembra letos pa bosta kot prvi Slovenki prevzeli tudi posebno nagrado zlati cepin na slovesnosti, ki bo med 9. in 12. decembrom v mestu San Martino di Castrozza na severu Italije.

    Vrnite nam naš Triglav, pozivajo alpinisti

    Slovenski alpinisti so sicer med najuspešnejšimi v zgodovini podeljevanja zlatega cepina – v 35 letih so bili nagrajeni že enajstkrat. S prejemom posebne nagrade za ženski alpinizem se tradicija izjemnih slovenskih dosežkov v gorah nadaljuje tudi v ženski navezi.

    nagradaalpinizemHimalajaZlati cepinPlaninska zveza Slovenije

