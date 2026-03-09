Prvih 21 digitalnih nomadov z uradnim statusom

Od 21. novembra lani, ko je v Sloveniji mogoče pridobiti vizum digitalnega nomada, je naša država prejela 65 vlog za ta status. Upravne enote so v tem obdobju 21 osebam izdale dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada, so za Delo pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. Podatkov o digitalnih nomadih v Sloveniji ni, kot pojasnjujejo tisti, ki se s tem ukvarjajo, se to pri nas šele razvija.

Novela zakona o tujcih je z 21. novembrom lani tujcem omogočila za največ leto dni pridobiti status digitalnega nomada, s čimer je tudi Slovenija uredila pogoje za pridobitev delovnega vizuma in davčne obveznosti. Ta status lahko pridobijo ljudje, ki niso državljani Evropske unije in delajo na daljavo prek komunikacijske tehnologije pri poslovnem subjektu s sedežem zunaj Slovenije.