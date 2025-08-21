Prvo opozorilno potisno sporočilo na vse telefone 27. septembra

»Po več mesecih priprav, tehničnega in uporabniškega usklajevanja tudi v Sloveniji končno vzpostavljamo sistem za množično in geografsko zaokroženo alarmiranje po mobilnih telefonih Si-alarm,« je po seji vlade povedala ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer. Prvo testno potisno sporočilo bo na vse telefone na območju Slovenije sistem poslal 27. septembra ob 12. uri.

Izkušnje iz tujine kažejo, da lahko taka prva potisna sporočila povzročijo tudi paniko, zato bodo pred testnim sporočilom izvedli še informacijsko kampanjo. Sistem bo deloval v okviru uprave za zaščito in reševanje, kjer bodo tudi odločali, katera sporočila je treba poslati in katerih ne. Sistem omogoča takojšnje in geografsko ciljno pošiljanje potisnih sporočil prek mobilnih omrežij, kar pomembno prispeva k večji pripravljenosti na krizne razmere, je še povedala Ksenija Klampfer.

Na prvi stopnji pomembnosti bodo potresi, poplave, požari in večji izredni dogodki, kot so industrijske nesreče ali teroristični napadi. Sistem nadgrajuje sedanji sistem alarmiranja, ki ga predstavljajo sirene, mediji in spletna obvestila. Novi sistem, ki bo prvo testno potisno sporočilo poslal 27. septembra opoldne, bo nujna opozorilna sporočila poslal uporabnikom mobilnih telefonov, ki bodo na določenem ogroženem območju.

Testno opozorilno sporočilo bosta spremljala glasen zvočni signal in vibriranje. Nanj se ni treba odzivati. Doseglo bo vse mobilne telefone v državi, tako naših državljanov kot tujcev. Na sporočila se ni treba prijaviti, prav tako ni treba imeti spletne povezave. Sporočilo bo prišlo na vse telefone, ne le pametne. Sporočila niso povezana z mobilnimi številkami, dobijo jih vsi na območju določenih mobilnih postaj.

Ksenija Klampfer je še napovedala informacijsko kampanjo. Informacije je mogoče dobiti tudi na posebni spletni strani vlade.

Leon Behin, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje, je povedal, da je sistem pripravljen. Območja, na katerih bodo uporabniki dobili opozorila, so prej alarmirali s sirenami, zdaj pa bodo uporabniki dobili tudi vsebino. V sporočilo bodo, denimo, zapisali, katera območja je treba evakuirati, kam se ljudje lahko umaknejo in na koga se lahko obrnejo po pomoč ali navodila. V sistemu Si-alarm so poskrbeli tudi za tiste, ki ne vidijo ali ne slišijo. Sistem bo uporaben tudi za iskanje pogrešanih ljudi.