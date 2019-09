Prvo polletje zaključil z osmimi milijoni evrov izgube

Na seji sveta pa so obravnavali tudi predloge za skrajševanje čakalnih vrst. FOTO: Leon Vidic/Delo

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je na današnji seji obravnaval poslovanje zavoda in dodatne programe za skrajševanje čakalnih vrst. UKC je prvo polletje letos zaključil s približno osmimi milijoni evrov izgube. To sicer še ni končen izračun, je v izjavi za medije poudaril generalni direktor UKCPoklukar je opozoril, da strošek dela ni plačan v skladu z dogovori med sindikati in vlado. »Na letnem nivoju ocenjujemo, da bo UKC iz tega naslova dobil približno od sedem do osem milijonov evrov premalo. To je pomemben sistemski ukrep, ki mu bo v bodoče treba na nivoju države slediti, sicer je vprašanje, kakšno sanacijo se nalaga javnim zdravstvenim zavodom, če ni zagotovljenih tistih prihodkov, ki izhajajo iz zakonskih določb oz. podzakonskih aktov,« je pojasnil ob robu seje sveta UKC.V UKC pričakujejo tudi, da bodo dobili še dodatna sredstva od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki v tem izračunu niso upoštevana. Sicer je UKC zavezan k uravnoteženemu poslovanju. Ob tem je Poklukar spomnil, da je pred dvema letoma posloval z skoraj 30 milijoni evrov izgube, lani pa z 22 milijoni evrov izgube. »Delamo na sanacijskem načrtu, tega praktično dnevno prilagajamo in verjamem, da bo čas pokazal svoje ter bomo lahko pokazali rezultate,« je pojasnil.Spremembe pa v delo zdravstvenih zavodov in tudi UKC prinaša dokument o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi. Največ težav pri tem UKC povzroča pomanjkanje kadra.Poklukar je ocenil, da je dokument dober. »Vendar pri pisanju tega dokumenta ni bilo zraven menedžmenta bolnišnic, zato je bil tukaj prezrt faktor organizacije in financiranja tega dela,« je dejal. Zdravstvenim zavodom bi po Poklukarjevih besedah pomagalo predvsem podaljšanje prehodnega obdobja.V UKC so naziv iz srednje v diplomirano medicinsko sestro spremenili 401 sestri. Sicer imajo zaposlenih okoli 2400 diplomiranih medicinskih sester, kar predstavlja približno 60 odstotkov medicinskih sester. Izvedli so tudi javno naročilo za izbiro izvajalca, ki bo pripravil načrt za racionalizacijo poslovanja. Prispele so tri ponudbe, v UKC jih še pregledujejo. Predsednik svetaje pojasnil, da so to nameravali storiti že dlje časa. »Sanacijski ukrepi se niso dotikali procesov znotraj bolnišnic v smislu, kot jih želi nasloviti ta razpis,« je povedal.Na seji sveta pa so obravnavali tudi predloge za skrajševanje čakalnih vrst. Izvajali bodo dodatne programe tam, kjer so čakalne vrste nad dopustno mejo. Na magnetno resonanco, na primer, v ljubljanskem UKC čaka okoli 900 bolnikov, od teh jih 84 odstotkov čaka nad dopustno mejo. Člani sveta zavoda so imeli sicer na mizi predlog za 300 dodatnih magnetnih resonanc, 800 računalniški tomografij, 350 koronarografij, 150 perkutanih transluminalnih koronarnih angioplastik in 200 radiofrekvenčnih ablacij.Za Poklukarja je to sicer prva seja sveta zavoda po prevzemu vodenja največje slovenske bolnišnice. Na mestu generalnega direktorja UKC Ljubljana je v začetku avgusta nadomestil ministra za zdravje. V novi službi se počuti dobro, je novinarjem povedal ob robu seje. »Dnevno sem priča novim izzivom. Občudujem vse zaposlene, ki v danih razmerah zmorejo energijo in bolnikom omogočajo zdravstveno oskrbo na najvišjem možnem nivoju,« je še dodal.