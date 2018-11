Prvo soočenje Jankovića in Logarja ob 18. uri

FOTO: Jure Eržen/Delo

Janković se je rodil leta 1953. Prva leta je preživel v Srbiji, nato prišel v Slovenijo, kjer je poleg osnovne in srednje šole obiskoval ekonomsko fakulteto. Kariero je začel na Pošti Slovenije, kasneje pa delal za Grič Zagreb, Mercator Invest, Emono in osem let kot predsednik uprave Mercatorja. Nato so ga nekrivdno razrešili. Vmes je ustanovil družbo Electa, ki jo je prepustil sinovoma. Osem let je vodil rokometno zvezo, leta 2002 je postal menedžer leta po izboru Združenja Manager.



Pred dvanajstimi leti je bil s 63 odstotki prvič izvoljen za ljubljanskega župana, kar mu je uspelo ponoviti na naslednjih treh volitvah. Vmes je s svojo stranko Pozitivna Slovenija zmagal na parlamentarnih volitvah, a mu vlade ni uspelo sestaviti, zato je znova kandidiral za župansko mesto. Pred letošnjimi državnozborskimi volitvami je podprl Desus, a je stranka kljub temu število sedežev v državnem zboru zmanjšala za polovico.

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Logar se je rodil leta 1976, vse od tedaj živi za Bežigradom. Diplomiral je na ekonomski fakulteti, magistrski naziv je pridobil na fakulteti za državne in evropske študije, doktorskega pa na fakulteti za uporabne družbene študije.



Za seboj ima bogate politične izkušnje: drugi mandat je poslanec v kvoti SDS, je predsednik ljubljanskega odbora te stranke, zaposlen je bil tudi na zunanjem ministrstvu, vladnem uradu za komuniciranje, službi vlade za razvoj in evropske zadeve ter kot svetovalec za Slovenijo v poslanski skupini EPP-ED v evropskem parlamentu. Delal je še kot produktni vodja v marketinškem oddelku banke SKB.



Leta 2007 mu je tedanji litovski predsednik podelil državno priznanje za zasluge pri reševanju litovskega državljana pred utopitvijo.

Ljubljana – Na lokalne volitve se bomo odpravili čez manj kot dva tedna, soočenja med kandidati pa se niso še niti začela. Prvo med glavnima pretendentoma za vodenje prestolnice danes ob 18. uri v Lutkovnem gledališču organizira časnik Dnevnik.Kot kaže njegova zadnja anketa s konca oktobra, bi za sedanjega župana, ki je na tej funkciji že četrti mandat – vmes se je za nekaj mesecev podal v državno politiko in s svojo stranko Pozitivno Slovenijo slavil na volitvah –, volilo 59,1 odstotka anketiranih. Z 18,2 odstotka glasov mu sledi, poslanec in tretji mandat mestni svetnik na listi SDS. Ker so anketo naredili na premajhnem vzorcu, ne gre za volilno napoved.Kandidata bosta predstavila svoje poglede na razvoj mesta v prihodnjem mandatu, denimo o motornem prometu, trajnostni mobilnosti, stanovanjski politiki, glavni železniški in avtobusni postaji in dostopu do zdravnika.Medtem ko je Janković napovedal, da posebnega programa za prihodnji mandat nima, saj da njegovo delo govori zase, Logar med drugim napoveduje Ljubljano brez korupcije in prometnih zamaškov, tehnološki napredek, uvedbo participativnega proračuna in gradnjo mestne bolnišnice.Soočenje boste lahko v živo spremljali na naši spletni strani.Za vodenje glavnega mesta se sicer poteguje še osem kandidatov , med drugim Marko Koprivc (SD), Dragan Matić (SMC) in Milan Jakopovič (Levica).