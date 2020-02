Prvo srečanje na pol poti

Pahor, ki je pred kratkim na njenem zadnjem obisku v tujini sprejel Milanovićevo predhodnico Kolindo Grabar Kitarović.

Otočec ob Krki – Novoizvoljeni hrvaški predsednik Zoran Milanović si je za svojo prvo pot v tujino izbral sosednjo in partnersko državo Slovenijo, kjer ga je sprejel predsednik Borut Pahor.Dva stara znanca, oba socialdemokrata in oba nekdanja premiera svojih držav, se dobro poznata in imata več skupnih točk kot točk, v katerih se ne strinjata.Državi, ki ju povezujejo skupna zgodovina, članstvo v Evropski uniji, zavezništvo v zvezi Nato in tesne gospodarske vezi, se še vedno ne moreta zedeniti okoli vprašanj glede meje. Medtem ko Slovenija vztraja pri arbitražni razsodbi, Hrvaška arbitražo zavrača, ker v Zagrebu menijo, da je prisluškovalna afera postopek kompromitirala, in zato predlagajo bilateralni dogovor o meji. Tako Pahor kot Milanović sta bila v vlogi premiera povezana z arbitražo, Pahor je leta 2009 podpisal arbitražni sporazum, Milanović pa ga je šest let kasneje razveljavil.Spomnimo, da je Milanović v predvolilni kampanji in po izvolitvi o Sloveniji govoril kot o naravni in strateški partnerici, s katero namerava dodatno krepiti odnose.Pahor, ki je pred kratkim na njenem zadnjem obisku v tujini sprejel Milanovićevo predhodnico Kolindo Grabar - Kitarović, je ob Milanovićevi zmagi dejal, da je Slovenija prijateljica Hrvaške, ki želi v dialogu iskati rešitve za odprta vprašanja.Pri tem je Pahor spomnil hrvaškega kolega, da bo moral računati na že znana slovenska stališča glede arbitraže, in dodal, da ne pričakuje, da bo Milanović spremenil svoja odklonila stališča do arbitraže.