FOTO:Prvo umetno jezero za pitno vodo v Sloveniji

»Ne le v Istri, kjer se poleti redno srečujemo s pomanjkanjem vode, tudi na Krasu dolgoročno potrebujejo dodaten vodni vir,« trdi Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda Koper. Načrtovana zajezitev Suhorice ali Malega Padeža, enega od pritokov reke Reke v Brkinih, bo predvidoma postala prvo umetno jezero, namenjeno zagotavljanju pitne vode v Sloveniji. V civilni iniciativi Ohranimo Brkine pa se bojijo, da bo poseg v do zdaj neokrnjeno naravo vendarle prevelik.V Sloveniji imamo več umetnih jezer, med katerimi prevladujejo tista, ki so namenjena hidroelektrarnam, uporabljajo pa jih tudi za namakanje v kmetijstvu in kot ...