Prvomajski prazniki pričakovano dobro zasedeni

Po nekoliko slabšem obisku ob veliki noči, če jo primerjamo z lansko – praznik je bil nekoliko prej in vreme je bilo slabo –, so se letošnji prvomajski prazniki začeli z dobro zasedenostjo, pravi Lea Šuligoj iz portoroškega turističnega združenja. Najprej so imeli veliko italijanskih gostov, na začetku tega tedna pa se je povečalo predvsem število domačih gostov, ki so se skoraj izenačili z vsemi tujimi skupaj.

»Za 1. maj smo v občini Piran imeli 4540 prenočitev, kar je 15 odstotkov več kot isti dan lani. Hoteli so približno 75-odstotno zasedeni,« je navedla sogovornica. Gostili so tudi veliko Avstrijcev, Nemcev in Srbov. Zadnji imajo letos še posebno dolge praznike, saj ta konec tedna praznujejo tudi pravoslavno veliko noč.

Tudi na Bledu, kjer so imeli v nizki sezoni sicer velik porast prenočitev, je zasedenost med prvomajskimi prazniki primerljiva z lanskim letom. Hotelske nastanitve so po besedah Nike Pirnar iz Turizma Bled zasedene okoli 90-odstotno, največ gostov so imeli iz sosednjih držav – Italije, Madžarske in Avstrije.

