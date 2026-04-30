Prvomajski prazniki prinašajo gnečo in zastoje: kdaj bo na cestah najhuje

Zaradi prvomajskih praznikov je na naših cestah danes in konec tedna pričakovati povečano gostoto prometa in zastoje. Ob prazniku dela bo na avtocestah v petek in soboto veljala omejitev prometa tovornih vozil. Tovorni promet bo zato danes pričakovano povečan, so zapisali na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Promet bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk konec tedna dodatno povečan, če bo lepo vreme. Zgoščen promet pričakujejo danes, v petek, 1. maja, ki je dela prost dan v večini okoliških držav, in v soboto, 2. maja. Prometno najbolj obremenjen dan pa bo zaradi konca počitnic nedelja, 3. maja, predvsem v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

Prazniki bodo sončni Na agenciji za okolje za danes napovedujejo pretežno jasno vreme, pihal pa bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija, tam bo pihala zmerna burja. Na praznik dela bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo ponehala. Kljub sončnemu vremenu bo marsikje v notranjosti države zjutraj možna slana. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 2, na Goriškem in v Istri okoli 6, najvišje dnevne pa od 16 do 20, na Goriškem do 23 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu. Vreme bo lepo tudi konec tedna; v notranjosti države se bodo temperature povzpele celo do 24 stopinj Celzija.

Razmere na cesti

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare tovornega vozila na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.

Zaradi burje je zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti. Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavo do osem ton.

Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje, izvoz in uvoz, proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica.

Cesta Podrošt–Češnjica bo zaprta danes med 7. in 18. uro. Cesta Lipnica–Gobovce bo pri Brezovici zaprta do 19. ure.

Zaradi praznika dela bo na avtocestah v petek in soboto veljala omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer od 8. do 22. ure. Enako bo veljalo v nedeljo. Tovorni promet bo zato pričakovano povečan danes in v ponedeljek.

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra.