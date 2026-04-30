  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Prvomajski prazniki prinašajo gnečo in zastoje: kdaj bo na cestah najhuje

    Promet bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk konec tedna dodatno povečan, če bo lepa vremenska napoved.
    Promet bo danes pričakovano povečan zaradi omejitve tovornih vozil med prazniki. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Galerija
    Promet bo danes pričakovano povečan zaradi omejitve tovornih vozil med prazniki. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    R. I., STA
    30. 4. 2026 | 07:47
    30. 4. 2026 | 09:19
    3:35
    A+A-

    Zaradi prvomajskih praznikov je na naših cestah danes in konec tedna pričakovati povečano gostoto prometa in zastoje. Ob prazniku dela bo na avtocestah v petek in soboto veljala omejitev prometa tovornih vozil. Tovorni promet bo zato danes pričakovano povečan, so zapisali na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

    image_alt
    Prvomajski kresovi: kako kuriti varno in kdaj kurjenje ni dovoljeno

    Promet bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk konec tedna dodatno povečan, če bo lepo vreme. Zgoščen promet pričakujejo danes, v petek, 1. maja, ki je dela prost dan v večini okoliških držav, in v soboto, 2. maja. Prometno najbolj obremenjen dan pa bo zaradi konca počitnic nedelja, 3. maja, predvsem v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

    Prazniki bodo sončni

    Na agenciji za okolje za danes napovedujejo pretežno jasno vreme, pihal pa bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija, tam bo pihala zmerna burja. 

    Na praznik dela bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo ponehala. Kljub sončnemu vremenu bo marsikje v notranjosti države zjutraj možna slana. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 2, na Goriškem in v Istri okoli 6, najvišje dnevne pa od 16 do 20, na Goriškem do 23 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu.

    Vreme bo lepo tudi konec tedna; v notranjosti države se bodo temperature povzpele celo do 24 stopinj Celzija.

    Razmere na cesti

    Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare tovornega vozila na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.

    Zaradi burje je zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti. Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavo do osem ton.

    Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje, izvoz in uvoz, proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica.

    Cesta Podrošt–Češnjica bo zaprta danes med 7. in 18. uro. Cesta Lipnica–Gobovce bo pri Brezovici zaprta do 19. ure.

    Zaradi praznika dela bo na avtocestah v petek in soboto veljala omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer od 8. do 22. ure. Enako bo veljalo v nedeljo. Tovorni promet bo zato pričakovano povečan danes in v ponedeljek.

    Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Interventni zakon

    Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

    Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
    29. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Pogačar ni dovolil presenečenja. Oblekel je rumeno majico

    Pogačar, Lenny Martinez, Nordhagen in Lipowitz so med sabo obračunali v ciljnem sprintu.
    Miroslav Cvjetičanin 29. 4. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    prometgnečazastojiSlovenijarazmere na cestah1. majpraznik dela

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Murska Sobota

    Slovenski policisti odkrili v Italiji ukraden BMW z lažnimi tablicami

    Policija je na avtocesti proti Madžarski ustavila romunskega voznika; vozilo, ukradeno v Italiji, so zasegli, sledijo kazenske ovadbe.
    30. 4. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obrisi nove vlade

    Obris prihajajoče vlade: kdo so morebitni ministri in ministrice?

    Največ resorjev – sedem – bi v morebitni novi vladi pripadlo SDS, koalicijskemu trojčku NSi, SLS in Fokus štiri do pet, Demokratom pa trije.
    30. 4. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Cene nafte so spet skočile v nebo in dosegle nov rekord

    Vojnama v Ukrajini in Iranu medtem ni videti konca.
    30. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Na lepše

    Prvomajski predlogi v zadnjem hipu: Vse to lahko obiščete v Sloveniji in okolici

    Če še ne veste, kaj bi počeli med prvomajskimi počitnicami, vam ponujamo kopico predlogov, ki jih lahko uresničite v zadnjem hipu.
    Barbara Kotnik 30. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obrisi nove vlade

    Obris prihajajoče vlade: kdo so morebitni ministri in ministrice?

    Največ resorjev – sedem – bi v morebitni novi vladi pripadlo SDS, koalicijskemu trojčku NSi, SLS in Fokus štiri do pet, Demokratom pa trije.
    30. 4. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Cene nafte so spet skočile v nebo in dosegle nov rekord

    Vojnama v Ukrajini in Iranu medtem ni videti konca.
    30. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Na lepše

    Prvomajski predlogi v zadnjem hipu: Vse to lahko obiščete v Sloveniji in okolici

    Če še ne veste, kaj bi počeli med prvomajskimi počitnicami, vam ponujamo kopico predlogov, ki jih lahko uresničite v zadnjem hipu.
    Barbara Kotnik 30. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo