Psihiatrična klinika žrtev spletne prevare

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je bila pred kratkim žrtev finančne spletne prevare. Šlo je za ciljni napad prek zlonamernih sporočil, t. i. phishing, zaradi česar je nastala premoženjska škoda, so sporočili s psihiatrične klinike. Vodstvo klinike je zato uvedlo izredni strokovni nadzor.

Vodstvo klinike je takoj, ko je odkrilo goljufijo, o tem obvestilo ministrstvo za finance, Banko Slovenije in policijo ter podalo ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja s področja finančnih goljufij, so zapisali v sporočilu za javnost. Uvedli so tudi izredni strokovni nadzor in bodo ugotovitve posredovali policiji.

Psihiatrična klinika sicer po njihovih navedbah izvaja predpisane in tudi dodatne varnostne ukrepe s področja kibernetske ter spletne varnosti.

Ob tem še opozarjajo, da je za spletno goljufijo odgovorna kriminalna združba, ki naj bi prek računa v portugalski banki v zadnjem času oškodovala več subjektov.