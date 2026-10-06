Psihopropaganda, paravojska in devetmilijonski stroški

Tako vladna stran »štirikrat za« kot nasprotniki »štirikrat proti« pozivajo k množični udeležbi na predčasnem in nedeljskem glasovanju.
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Letos predčasno glasovanje poteka na sedežih volišč za predčasno glasovanje, ki jih je v Sloveniji 99. FOTO: Leon Vidic
Začenja se predčasno glasovanje pred superreferendumsko nedeljo. Za civilno družbo, na katero se opira tudi politična opozicija, je ključna bitka zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Vladni nasprotniki ocenjujejo, da bodo državljani v nedeljo odločali o tem, v kakšni državi želijo živeti. Janez Janša jim vrača, da v boju zoper uspešno Slovenijo uporabljajo vsa sredstva.
Opozicijske stranke v predreferendumski kampanji zavzemajo dokaj pasivno držo, pobudo prepuščajo civilni družbi. V opozicijskih strankah je prevladala ocena, da bo posvetovalne referendume, ki jih je koalicija postavila kot protiutež naknadnemu zakonodajnemu referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi, težko dobiti, zato se skupaj s civilno družbo osredotočajo na zadnjega.
Dan pred začetkom ...
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