Psihopropaganda, paravojska in devetmilijonski stroški

Začenja se predčasno glasovanje pred superreferendumsko nedeljo. Za civilno družbo, na katero se opira tudi politična opozicija, je ključna bitka zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Vladni nasprotniki ocenjujejo, da bodo državljani v nedeljo odločali o tem, v kakšni državi želijo živeti. Janez Janša jim vrača, da v boju zoper uspešno Slovenijo uporabljajo vsa sredstva. Opozicijske stranke v predreferendumski kampanji zavzemajo dokaj pasivno držo, pobudo prepuščajo civilni družbi. V opozicijskih strankah je prevladala ocena, da bo posvetovalne referendume, ki jih je koalicija postavila kot protiutež naknadnemu zakonodajnemu referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi, težko dobiti, zato se skupaj s civilno družbo osredotočajo na zadnjega. Dan pred začetkom ...