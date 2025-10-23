Psihoterapija razdelila stranke, zakon ob podpori Svobode in NSi sprejet

Po številnih pozivih poslancem, kako naj glasujejo, jih je 41 potrdilo predlog zakona o psihoterapiji. Štirje so glasovali proti. Večina se jih je vzdržala, vključno s celotno SDS, ki je napovedala, da o zakonu ne bodo glasovali, saj je sistemsko neusklajen in vnaša na to področje še več nereda. »Zgolj zaradi nabiranja političnih točk vztrajate pri tem zakonu,« so navedli.

Glasove za potrditev predloga so prispevali večina poslancev Svobode in štirje poslanci NSi, kar odpira vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo predlog naletel na veto državnega sveta, ko je za vnovično potrditev potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov. Jasno nasprotovanje so mu večkrat izrazili klinični psihologi, psihiatri in njihovi somišljeniki v zdravstvu, saj menijo, da je sprejeti zakon o psihoterapiji »nevaren, strokovno pomanjkljiv in sistemsko zavajajoč«.

Ne vzpostavlja jasne razmejitve med svetovanjem v stiskah, ki sodi v okvir socialnega varstva, ter psihoterapijo kot obliko zdravljenja duševnih motenj, ki sodi v zdravstvo. Če bo ta ločnica zabrisana, se bo v zdravstveni sistem vključil nov poklic brez klinične usposobljenosti in brez obvezne diagnostike, kar paciente ogroža, ne pa jim pomaga, so opozorili poslance.

Rešitvam, ki sicer tudi zanje niso optimalne, pa so naklonjeni psihoterapevti, ki so do zdaj delovali zunaj zdravstvenega sistema, saj menijo, da se bo področje vendarle začelo urejati, prav tako pa bi z možnostjo izvajanja psihoterapije tudi v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja po njihovo lahko pomagali še več ljudem. Doslej je bila ta namreč samoplačljiva. »Vsi imajo dovolj dela, pričakujemo pa, da vsi vedo, kdaj se neha delo psihoterapevta in se začne psihiatrovo ali psihologovo. Tudi družinski zdravniki se ne lotevajo zdravljenja raka. Stroke morajo sodelovati,« je dan pred sprejetjem v podporo predlogu pozival Franci Gerbec, podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije.

Tudi zagovorniki zakona o psihoterapiji pa priznavajo, da tudi če bo sprejeta različica obveljala, bo najverjetneje potrebovala v kratkem še dodatne popravke, več rešitev pa je preloženih tudi še na psihoterapevtsko zbornico, ki bi vodila register in odločala o podeljevanju licenc.