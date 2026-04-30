Ptujska klet umaknila pelinkovec zaradi presežene snovi

O umiku žgane pijače Petovia je Ptujska klet posredovala več dodatnih informacij. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu pijače ugotovila preseženo mejno vrednost snovi beta azaron, ki je lahko nevarna ob dolgoletnem uživanju živila s presežno mejno vrednostjo.

Uprava je odvzela vzorec žgane pijače v okviru uradnega vzorčenja, v katerem je preverjala skladnost aromatičnih snovi in sestavin z aromatičnimi lastnostmi, katerih prisotnost v alkoholnih pijačah je omejena.

V vzorcu je bila ugotovljena presežena mejna vrednost beta azarona, ki je tudi naravno prisotna v določenih vrstah rastlin, natančneje v kolmežu.

V Ptujski kleti so pojasnili, da so na podlagi teh ugotovitev zaradi varnosti potrošnikov proaktivno sprejeli ukrep umika izdelka. Hkrati so zagotovili, da izvajajo dodatne aktivnosti za preprečitev podobnih odstopanj v prihodnje.

Izdelek so umaknili s prodajnih mest z namenom preprečitve nadaljnje distribucije, ne zaradi neposrednega tveganja za zdravje ob običajni uporabi, so dodali. Ukrep umika se namreč izvaja za živila, ki so ocenjena kot nevarna v primeru dolgoletnega uživanja (60 let) takšnega živila s presežno koncentracijo.

Čeprav vrnitev izdelka na prodajno mesto ni predviden del ukrepa umika, je uprava za varno hrano kupcem priporočila, da izdelek vrnejo na mesto nakupa.