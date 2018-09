FOTO:Ptujski dom upokojencev pripravlja še 241 novih postelj

Dom upokojencev Ptuj bo v Žabjaku na območju nekdanje ptujske opekarne zgradil še svojo šesto enoto za 150 varovancev. V Juršincih v Slovenskih goricah pa dosedanji dom razširil še za 91 mest, da jih bo tudi imel 150. Na računu ima 13.308.343 evrov dobička iz preteklih let in neporabljene amortizacije. Po razpoložljivih investicijskih sredstvih je to daleč "najbogatejši" slovenski dom upokojencev, saj se s takšnim ostankom iz poslovanja ne more pohvaliti noben drug slovenski dom ali katerikoli drugi slovenski javni zavod.



"To ne bodo le investicije, ampak tudi velik strokovni zalogaj," pojasnjuje predsednica sveta zavoda Anka Osterman. Svet je potrdil rebalans letošnjjega finančnega načrta za uresničitev obeh strateških nalog zavoda, ki v lanskem in letošnjem letu posluje stabilno. Pred tremi leti so v DUP načrtovali gradnjo medgeneracijskega centra v neposredni bližini ptujske domske enote, na mestu nekdanjega kapucinskga samostana. Lastnica tistega zemljišča je bila mestna občlina Ptuj, prvotno pa ga je nameravala prodati Domu upokojencev. Vendar po treh usklajevanjih in pogajanjih za ceno obe strani nista našli skupne sprejemljive cene, potem pa je občina atraktivno zemljišče prodala Cestnemu podjetju Ptuj, to pa ga je kupilo kot naložbo in ne za konkretno potrebo podjetja.



Potem se je DUP začel dogovarjati za del zemljišča ptujske bolnišnice, ki naj mu ga bila prodala za načrtovani paliativni oddelek za okoli 600 tisočakov. Bolnišnica je denar krvavo potrebovala za lastno udeležbo pri načrtovani gradnji urgentnega centra, kakor je od nje zahtevalo ministrstvo za zdravje, ki je ustanovitelj in lastnik bolnišnice. Pa je ministrstvo za finance menilo, da eno ministrstvo ne more ničesar prodajati drugemu, saj bi tako država lastno premoženje prodajala sama sebi. Načrti za paliativni oddelek pa so tako splavali po vodi. DUP je začel iskati naslednji primeren kraj za gradnjo. Zdaj pa so poldrugi kilometer iz centra Ptuja našli primerno lokacijo, na kateri bodo za 457 tisočakov odkupili 62 arov veliko zemljišče, na njem pa bodo zgradili nov dom. Ob njem bo svoj dom zgradilo še društvo Sožitje, zasebnik pa bo ob domu zgradil še varovana stanovanja za starejše, za usluge v njih pa bo skrbel DUP. Vsi skupaj se bodo priključili na skupno energetsko postajo in vsi skupaj bodo imeli tik ob novih stavbah še velik urejen park, ki ga bo uredil dosedanji lastnik vseh teh površin - podjetje Žuran d.o.o. Ker je parcela del kompleksa nekdanje ptujske opekarne, se je v javnosti pojavilo prepričanje, da je območje kontaminirano, ker naj ne bi natančno vedeli, kaj so v opekarni mešali v glino pred pečenjem opek. DUP je zato naročil biokemično analizo tal, ki je pokazala, da tam ni nič škodljivega in nevarnega.



v Žabjaku bodo na novo zgradili okoli 5 tisoč kvadratnih metrov površin, od 150 novih mest za varovance pa jih bo najmanj polovica v enoposteljnih sobah. Tam bo tudi kuhinja, večnamenski prostor, prostori za pomoč na domu, pomoč na daljavo, socialni servis in še kaj. Povpraševanje po storitvah na zasebnih domovih starejših je namreč vsak dan večje, povpraševanja po enoposteljnih sobah pa je tudi že toliko, da z vsemi 150 posteljami ne bi mogli zadovoljiti vseh. Dom v Žabjaku je za zdaj le še v idejnih zasnovah, zato tudi njegova cena še ni znana, računajo pa na okoli 6,75 milijona evrov - eno mesto za varovanca stane v Sloveniji približno 45 tisočakov, kot pravi direktorica Jožica Šemnički.



V Juršincih pa bodo k obstoječemu domu prizidali nove prostore za ljudi, ki potrebujejo posebno oskrbo. Novost za 91 varovancev, kolikor jih bo sprejela, bo stala nekaj nad 5 milijonov evrov z gradnjo in opremo vred. Javno naročilo za gradnjo so že objavili, kmalu bodo izbrali izvajalca, razkriva direktorica Jožica Šemnički.



Zdaj je v DUP zaposlenih 390 ljudi, v Žabjaku jih bodo predvidoma čez dobri dve leti potrebovali še 75 in v Juršincih dodatnih 60.