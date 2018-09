Ptujsko tržnico preurejajo

Ptuj – Ptujsko tržnico so začeli razkopavati in rušiti lokale ob njenem zahodnem delu pod proštijsko cerkvijo. To je najbolj sporno poseganje v zaščiteno mestno jedro v nekaj zadnjih desetletjih, saj je takšnemu preurejanju nasprotovalo veliko občanov, a je župan Miran Senčar z vztrajanjem in neupoštevanjem mnenja mnogih tistih, ki so ga izvolili za župana, dosegel svoje. Komunalno podjetje Ljubljana, ki bo s podizvajalci dela opravilo za nekaj več kot 4,8 milijona evrov, so izbrali za izvajalca na neposrednih pogajanjih, čeprav je enajstkrat popravljani javni razpis pokazal, da bi ta dela ceneje opravilo ptujsko občinsko podjetje Javne službe. Denarja za obnovo v ptujskem proračunu še ni, župan pa je občinskim svetnikom zagotovil, da bodo 80 odstotkov vrednosti dobili iz celostnih teritorialnih naložb. F. M.