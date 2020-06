PU Ljubljana: Protestnikov nismo ustrahovali

AI: Svboda mirnega zbiranja in izražanja postajata ogroženi



V Amnesty International Slovenije (AIS) ocenjujejo, da svoboda mirnega zbiranja z namenom protesta in svoboda izražanja v Sloveniji postajata ogroženi. Kot so zapisali, o tem priča več potez oblasti v zadnjih tednih, vključno s policijskim popisovanjem, ustavljanjem domnevno namenjenih na proteste ter omejevanjem dostopa do Trga republike. STA

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so v odgovoru na kritike, ki so se zvrstile zaradi ravnanja policistov v času petkovih protivladnih protestov , sporočili, da pri izvedbi varovanj upoštevajo znane okoliščine in pridobljene informacije. Trenutni protesti da niso prijavljeni in zato ni mogoče sodelovati z organizatorji, ki bi sicer morali na podlagi 10. člena Zakona o javnih zbiranjih zagotoviti varnostne ukrepe.Pri organiziranih shodih je organizator dolžan poskrbeti, da udeleženci na shod ne prinašajo nevarnih predmetov, da se ne zbere več ljudi, kot je zmogljivost prostora, in da, med drugim, zagotovi vzdrževanje reda z reditelji oziroma varnostno službo. Ker aktualni protesti niso prijavljeni, je, tako PU Ljubljana, za navedene naloge dolžna poskrbeti policija.Varnostne okoliščine so se po vsakem dosedanjem protestu spreminjale, navajajo na PU Ljubljana, čemur da je bilo prilagojeno varovanje. Zato so bile, kot so sporočili, v petek ograje postavljene okrog celotnega Trga republike. Kar zadeva odstranjevanje protestnikov, ki so znotraj zagrajenega Trga v petek brali Ustavo RS, na PU Ljubljana pojasnjujejo, da ni šlo za omejevanje svobode izražanja ali ustrahovanje, temveč so bile osebe odstranjene izza ograje, ker so se nahajale na območju omejenega gibanja. Tudi glede postopkov ugotavljanja identitet na PU Ljubljana vztrajajo, da ni šlo za ugotavljanje identitet vsepovprek, temveč z namenom varovanja udeležencev shoda, policistov in objektov. To po njihovem dokazujejo tudi statistični podatki – policisti so namreč izvedli 30 postopkov ugotavljanja identitete, vseh udeležencev protesta pa je bilo okoli 7000.