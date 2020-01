Puranje meso, okuženo z visoko patogenim virusom ptičje gripe, tudi pri nas

Meso puranov iz Madžarske, okuženih z virusom visoko patogene aviarne influence podtipa H5N8, je prispelo tudi v Slovenijo. Madžarski pristojni organi so 16. januarja upravo za varno hrano obvestili, da sta pošiljko svežih puranjih filejev (4800 kilogramov) nabavila Kvibo in Panvita (1770 kilogramov). Uprava je obema podjetjema odredila umik in – ker je meso že doseglo končnega potrošnika – tudi odpoklic mesa.



V Kvibu so povedali, da so o odpoklicu obvestili vse dobavitelje, ki so večinoma gostinci.



V Panviti so zapisali, da so prodali malo manj kot četrtino mesa, ki so ga kupili od madžarskega dobavitelja, več kot tri četrtine pa ga nje ostalo v Panviti in ni bilo distribuiranega. Puranjega mesa niso prodajali v nobenem trgovskem centru, so dodali.



»Puranje meso moramo uvažati, saj je samooskrba z njim v Sloveniji zelo nizka. Zato imamo vzpostavljena sodelovanja z različnimi dobavitelji, med drugim tudi z dobaviteljem iz Madžarske. Prekinitve sodelovanja z njim ne načrtujemo, saj gre za preverjenega dobavitelja mesa,« so še zapisali.



Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še niso sestavili dokočnega seznama nosilcev živilske dejavnosti, ki jim je bilo distribuirano okuženo puranje meso iz Madžarske. Meso je prišlo z gospodarstva, na katerem je bila kasneje potrjena aviarna influenca, purani pa so bili zaklani še pred pojavom kliničnih znakov bolezni.

Za ljudi nenevaren, za perutnino usoden

Sev H5N8 za ljudi ni nevaren, lahko pa povzroči veliko škodo rejcem perutnine. Z odpoklicem okuženega mesa naj bi preprečili predvsem prenos bolezni na živali.



Visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8 se je v nekaterih državah članicah EU pri perutnini začela pojavljati v začetku letošnjega leta. Doslej so jo prijavile Poljska, Slovaška, Madžarska, Romunija, Češka in Nemčija. Madžarska, od koder sta dobavila meso slovenska dobavitelja, je prijavila bolezen na dveh gospodarstvih: na enem s 53.500 purani in enem s 115.548 racami.

Lahko se pojavi tudi pri nas

»V tem letnem času je tveganje za širjenje bolezni večje. Ker jo prenašajo tudi prostoživeče ptice, obstaja nevarnost, da se pojavi tudi pri nas. Zaenkrat se strožji biovarnostni ukrepi ne izvajajo,« so pojasnili na upravi za varno hrano.



Za preprečevanje stikov perutnine s prostoživečimi pticami priporočajo, naj je perutnina nastanjena ter se krmi in napaja v zaprtih oziroma ograjenih in pokritih prostorih. Pomembno je tudi, da nepooblaščene osebe ne pridejo v stik s perutnino, da rejci perutnine pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in ob kakršnih koli spremembah (poginih, padcu nesnosti, spremembah v obnašanju živali) o tem nemudoma obvestijo veterinarja,« svetujejo.