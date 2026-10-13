Čevlji pred vhodnimi vrati, otroški voziček pod stopnicami ali kolo na skupnem hodniku so v številnih večstanovanjskih stavbah nekaj povsem običajnega. Ker predmeti praviloma ne preprečujejo prehoda, mnogi stanovalci menijo, da s tem ne kršijo nobenih pravil.

Vendar hodniki in stopnišča niso podaljšek zasebnega stanovanja, temveč skupni prostori, za katere veljajo določena pravila. Posebej pomembna je požarna varnost, saj morajo evakuacijske poti ostati proste in prehodne. Zakon za kršitve določa tudi globe, ki lahko za fizične osebe dosežejo 2000 evrov. A to še ne pomeni, da je vsak predmet pred stanovanjem že razlog za kazen.

Kje je torej meja med običajnim odlaganjem stvari in kršitvijo predpisov? Ali lahko sosed zahteva, da umaknete čevlje, in kdo je pristojen za ukrepanje? Na portalu Deloindom.si smo preverili, kaj določa zakon, kakšne so predpisane kazni in kaj lahko storite, če so skupni prostori v vašem bloku nenehno založeni s predmeti.