Puščice med sindikati, delodajalci in vlado

Te dni sta dva zakonska predloga vnesla precej razburjenja med socialne partnerje, ki vlado obtožujejo, da socialni dialog slabi, kritike pa sindikati in delodajalci usmerjajo tudi drug proti drugemu.

Vlada je s tem, ko je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi vložila v parlamentarni postopek, ne da bi se o njem izrekli socialni partnerji, kršila pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta, so si edini predstavniki delodajalskih organizacij in sedmih central reprezentativnih sindikatov. Opozarjajo, da pri tako pomembni materiji, ki uvaja nov steber socialnega varstva in tudi obvezen prispevek, ne bi smela ignorirati socialnega dialoga.

Pri predlogu novele zakona o delovnih razmerjih pa se pogledi sindikalne in delodajalske strani bistveno razlikujejo.