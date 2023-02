Putin preklical odlok o podpori suverenosti Moldavije glede Pridnestrja

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek preklical odlok iz leta 2012, s katerim je Moskva delno podprla suverenost Moldavije pri reševanju vprašanja statusa Pridnestrja. V tej separatistični proruski regiji v Moldaviji, ki meji na Ukrajino, ima Rusija tudi svoje vojake, poroča portal Euroactiv.

Odlok je Moskva sprejela v skladu s svojo takratno zunanjo politiko, ki je predvidevala tesnejše odnose z Evropsko unijo in ZDA.

Rusijo je zavezoval, da bo rešitve za določitev posebnega statusa Pridnestrja iskala »na podlagi spoštovanja suverenosti, ozemeljske celovitosti in nevtralnega statusa Republike Moldavije«.

Odločitev o razveljavitvi odloka so objavili na spletni strani Kremlja, v njej pa je navedeno, da so jo sprejeli zaradi »zagotavljanja nacionalnih interesov Rusije v povezavi z globokimi spremembami v mednarodnih odnosih«.

Pridnestrsko republiko priznava samo Moskva

Pridnestrje, v katerem živi pretežno rusko govoreče prebivalstvo, se je od Moldavije odcepilo leta 1990 iz bojazni, da bi se po razpadu Sovjetske zveze Moldavija priključila Romuniji. V vojni z moldavskimi silami so nato separatisti s pomočjo Rusije zmagali in leta 1992 razglasili Pridnestrsko republiko, ki jo priznava samo Moskva. Odtlej na območju, kjer so še vedno nameščene ruske »mirovne sile«, kot navaja portal, ni bilo skoraj nobenega nasilja.

Preklic odloka je bil sicer le eden v vrsti torkovih protizahodnih ukrepov Putina. Nekatere je objavil v svojem letnem govoru o stanju v državi.

Predsednik moldavske skupne nadzorne komisije na varnostnem območju okoli Pridnestrja Alexandru Flenchea je za televizijo Publika-TV dejal, da preklic odloka ne pomeni, da Putin opušča pojem moldavske suverenosti. Pojasnil je, da je odlok »politični dokument v okviru izvajanja ruske zunanje politike«.

Poudaril je, da imata »Moldavija in Rusija osnovni politični sporazum, ki določa vzajemno spoštovanje ozemeljske celovitosti držav«.

Moldavsko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da bodo odlok podrobno preučili.