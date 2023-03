Putinove laži so predvidljive, ne dajmo jim pospeška

V nadaljevanju preberite:

V vojno pogreznjena Rusija poskuša enotnost zahodnih zaveznikov razdreti s številnimi prijemi iz priročnika za hibridno vojskovanje. Ključni orodji pri tem sta propagandna kampanja in neprestano zasipanje zahodne javnosti z dezinformacijami. Kako torej zaznati ruske dezinformacije o obstoju in uporabi kemičnega, biološkega in jedrskega orožja ter se jih ubraniti?