Queen Victoria - največja letos pred Piranom

Piran - Zjutraj je iz Splita pred Piran priplula potniška križarka Queen Victoria, last britanskega ladjarja Cunard iz skupine Carnival U.K. Na njej je 2000 pretežno angleško govorečih gostov (iz Velike Britanije, Avstralije, Nove Zelandije, ZDA...) in 900 članov posadke. To je letos največja potniška ladja pred Piranom iz višjega cenovnega razreda (štiri zvezdice plus).



Velik del gostov (kakih 700) je z avtobusi odpotoval na izlete po Sloveniji (trije avtobusi v Ljubljano, štiri na Bled ...), kakih 1300 pa bo preplavilo Piran in okoliške turistične točke. V Piranu so to sezono sprejeli kakih 25 večinoma manjših potniških ladij, na katerih je bilo nekaj manj kot 10.000 turistov. Koper pa bo letos obiskalo 81 ladij in vsaj 100.000 potnikov. To je kar 40 odstotkov več kot lani.



Rast napovedujejo tudi za prihodnje leto, čeprav je konkurenca hrvaških obalnih mest izjemno velika. Velika večina potnikov, ki so prišli v Slovenijo s križarkami, so s ponudbo in izleti v Sloveniji zadovoljni nad pričakovanji. Današnji obisk pa je gostom za nameček ponudil tudi idealno vreme podaljšanega poletja.