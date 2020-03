Račune plačajte kar doma, z mobilno denarnico mBills

FOTO: mBills

Prii tem vam je v pomoč brezplačna mobilna denarnica mBills. Z njo lahko plačujete položnice in poravnate obveznosti iz udobja lastnega naslanjača in brez provizij, po aplikaciji ehrana si na dom naročite in z mBills plačate svojo najljubšo jed, prijateljem vrnete dolg – takoj in brez provizij, brezplačna kartica mBills Mastercard® pa vam olajša vse spletne nakupe. Tako vam ni treba posegati po gotovini, ki so jo v zadnjih dneh nehali sprejemati tudi nekateri trgovci.Mobilno denarnico mBills lahko uporabljajo prav vsi, ne glede na banko, pri kateri imajo sklenjen račun, mobilnega operaterja in operacijski sistem telefona. Za uporabo vseh funkcionalnosti mBills se je sicer treba osebno identificirati, kar lahko uporabnik naredi tudi od doma, s pomočjo nameščenega kvalificiranega digitalnega potrdila. Če pri tem naleti na težave, mu je vse dni v tednu na voljo pomoč uporabnikom v kontaktnem centru mBills. Z osebno identifikacijo in uporabo denarnice mBills niso povezani prav nobeni stroški, mesečne članarine ali uporabnine.Prav tako lahko uporabnik brez osebnih stikov napolni svojo denarnico mBills – bodisi s polnjenjem iz bančnega računa, z UPN-nalogom ali s kreditno kartico, če jo uporablja. S tem si zagotovi, da mu je na voljo dovolj sredstev za plačevanje položnic ali opravljanje spletnih nakupov s kartico mBills Mastercard. Pri klasični kreditni kartici je uporabnik omejen z višino limita, ki ga odobri izdajatelj kartice (denimo banka), kartica mBills Mastercard pa je debetna, zato lahko limite posameznih tipov plačil določa uporabnik sam v okviru stanja v mBills. Uporabnik lahko denimo začasno onemogoči spletna plačila in se tako dodatno zavaruje pred morebitnimi zlorabami. Večjo varnost in zaupanje v mBills pa številni uporabniki pripisujejo tudi obvestilom 24/7, ki jih brezplačno prejmejo v aplikacijo ob vsaki (tudi zavrnjeni) transakciji.»Mobilna denarnica mBills zagotavlja enostavno brezgotovinsko plačevanje za vse življenjske situacije – tudi v času samoizolacije v teh dneh. Uporabnikom olajša življenje in vsakodnevne opravke, ne da bi morali za to prestopiti prag svojega stanovanja. Vse to brez naročnin, uporabnin ali drugih skritih stroškov. Veseli nas, da lahko ponudimo napredne storitve in najboljšo uporabniško izkušnjo mobilne denarnice, s katero pripomoremo tudi k premišljenim in odgovornim odločitvam naših uporabnikov,« o prednostih brezgotovinskega poslovanja z mBills denarnico pove mag. Primož Zupan, direktor MBILLS d. o. o.Mobilna denarnica mBills se je pridružila tudi projektu digitalna solidarnost in je pravi odgovor za vse, ki iščejo varne in ugodne rešitve z manj fizičnih stikov ter posledično manjšo možnostjo prenosa virusnih okužb. Več kot 75.000 uporabnikov pa že zdaj dokazuje, da je uporabniška izkušnja denarnice mBills odlična in poenostavi življenje, ne glede na izolacijo in druge izzive, ki nam stojijo na poti. Vse to pa so tudi razlogi, da je mobilna denarnica mBills konec lanskega leta prejela laskavi naziv najboljše mobilne aplikacije za e-plačila v srednji Evropi, ki jih podeljuje mednarodna revija Wealth&Finance International.Več nasvetov o tem, kako vam mBills olajša življenje če dneve preživljate doma, najdete na njihovi