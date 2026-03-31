Računi 40 odstotkov nad načrti, domovom manj za oskrbo

Pavšal, s katerim javna blagajna plačuje dolgotrajno oskrbo v instituciji, se bo z današnjim dnem znižal. To je prvi odziv ministrstva za solidarno prihodnost na opozorila upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da so decembrski računi domov za starejše za kar 40 odstotkov presegli predvidena sredstva – namesto 28 milijonov evrov so znašali kar 40 milijonov.

Je ministrstvo izračune pripravilo na nerealnih postavkah? So domovi pri prevedbi stanovalce uvrščali v višje kategorije, kot so bili prej? Skupščina ZZZS zahteva odgovore in ukrepe.