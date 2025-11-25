Računsko sodišče okrcalo ministrstvo za naravne vire in prostor

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja ministrstva za infrastrukturo in ministrstva za naravne vire in prostor, na katero je 14. februarja 2023 prešlo delovno področje rudarstva, pri upravljanju z mineralnimi surovinami v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2023. Po mnenju računskega sodišča je bilo ministrstvo pri tem delno učinkovito.

Kakor je ugotovilo računsko sodišče, ministrstvo za naravne vire in prostor ni celovito uredilo pravnih in strokovnih podlag za upravljanje z mineralnimi surovinami, ker ni pripravilo predpisanih podzakonskih aktov in ustrezne državne rudarske strategije ter ni zagotovilo izvajanja in spremljanja njenih ukrepov. Poleg tega ni zagotovilo enake obravnave koncesionarjev, ker za pridobitev rudarske pravice ni zahtevalo izpolnjevanja enakih pogojev.

Predlagalo je interventna zakona, s katerima je lahko poseglo v pravice drugih deležnikov, in v nasprotju s predpisi podaljšalo več rudarskih pravic. Vzpostavilo je podlage za izvedbo sanacije, vendar ni izvajalo postopkov opustitve rudarskih pravic.

Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov in podalo več priporočil. FOTO: Igor Zaplatil

Mineralne surovine so v lasti Republike Slovenije, zato morajo nosilci rudarskih pravic za pridobljeno mineralno surovino plačevati koncesnino, ki jim jo z letno odločbo odmeri ministrstvo. Sodišče opozarja, da je ministrstvo letno odločalo o koncesninah, vendar ni uredilo podlag za določitev cen mineralnih surovin in cen ni usklajevalo s tržnimi cenami in inflacijo, niti ni nadziralo vplačil koncesnin. Ministrstvo tudi ni zbralo zadostnih sanacnin in ni zagotovilo, da bi vplačane sanacnine ohranjale realno vrednost.

Vzpostavilo je rudarsko knjigo (spletni računalniški program, sestavljen iz zbirke rudarskih podatkov in aplikacije za pripravo in oddajo vlog in obrazcev, ki jo vodi in vzdržuje Geološki zavod RS), vendar ni omogočilo njene večje funkcionalnosti, ker ni zagotovilo vnosa celovitih in ažurnih podatkov. Zaradi navedenih ravnanj ministrstva z rudarsko pravico razpolagajo tudi kršitelji rudarskih predpisov, nesanirana območja predstavljajo nevarnost za ljudi in okolje, v državni in občinske proračune pa se vplačuje nižja koncesnina.

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih neučinkovitosti od ministrstva zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov, za izboljšanje poslovanja pa mu je podalo več priporočil.