Radenska obnavlja gozdove – tudi s pomočjo osnovnošolcev

Letos se je njihova že tradicionalna akcija uspešno odvila v občini Radlje ob Dravi. Z brezpilotnimi letalniki so se osredotočili na odpravo posledic vetroloma, ki je območje prizadel pred dvema letoma, pri čemer so jim pomagali predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in Slovenskih državnih gozdov, zaposleni v Radenski in nadobudni učenci podružnične šole Vuhred. Prav mlade generacije, točneje osnovnošolce, pa v Radenski dodatno spodbujajo, da se udeležijo, s katerim želijo o pomenu gozda ozavestiti tudi širšo javnost.

»Z velikim veseljem smo del pobude, ki povezuje naravo, ljudi in prihodnost. Pri sajenju je sodelovalo 16 naših sodelavcev, saj nam je skupno dobro resnično pomembno. Še z večjim veseljem smo poprijeli za orodje, ker so se nam pri sajenju pridružili tudi otroci, ki so se dela lotili z nami in z velikim zanosom. Verjamem, da bodo zaradi tovrstnih dejanj lahko tudi prihodnje generacije uživale v čudovitih gozdovih, kakršne občudujemo mi danes,« je dodala Natalija Kreft, ki je kot članica ekipe Radenska Adriatic sodelovala pri sajenju dreves.

Gozdu na pomoč z inovativnimi metodami Zaradi vetroloma leta 2023 je bilo na območju Vuhreda v Občini Radlje ob Dravi posekanih kar 1700 kubičnih metrov lesa. Ker je teren težko dostopen, so naravi na pomoč priskočili z brezpilotnimi letalniki, ki so odvrgli 3000 bombic s semeni avtohtonih drevesnih vrst, in zasadili še 200 sadik jelk, ki so za to področje značilne.

Izbira vrst vpliva tudi na odpornost gozda

Narava ima sicer izjemno regenerativno moč, vendar potrebuje svoj čas. S strokovno pomočjo gozdovom lahko pomagamo, da se po ujmah obnovijo v krajšem času, z izbiro drevesnih vrst pa vplivamo na odpornost bodočega sestoja. Obnovi gozda se je pridružila tudi Lucija Odar, magistra inženirka gozdarstva, ki take pobude pozdravlja: »Še posebej vesela sem, da smo s tem, ko smo obnovili gozd, izvedli še ukrep zatiranja invazivnih vrst. Tukaj je še posebej prisotna žlezava nedotika, zelo nadležna invazivna vrsta, in ko bodo jelke zrasle, se bo vzpostavila nova klima, jelke bodo prerasle invazivno vrsto. Torej dve muhi na en mah.«

Prihodnost sloni na mladih generacijah

Da učenci 4. in 5. razreda podružnične šole Vuhred radi preživijo čas v naravi, je potrdila tudi razredničarka Doris Srčič, ki se je povabilu Radenske z veseljem odzvala: »Počutimo se odgovorne, da pomagamo, pripomoremo k obstoju narave, še posebno po naravnih nesrečah. V tem koncu Slovenije smo obdani s čudovito naravo. Zdaj ko učenci sodelujejo pri njeni obnovi, jo bodo zagotovo še bolj cenili.«

Skrb za gozd nadaljujejo – z ustvarjalnim natečajem

Po končani sadnji gozdnih mladik v sklopu letošnje kampanje z naslovom »Vse, kar posadimo s srcem, uspeva« Radenska sporočilo o pomenu gozdov širi z nagradnim ustvarjalnim natečajem, namenjenim osnovnošolcem. Učenci od 1. do 9. razreda lahko sodelujejo z avtorskimi deli v poljubni likovni tehniki, komisija pa bo izbrala pet finalistov, o katerih bo glasovala širša javnost.

