Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitev nasprotja interesov občinskega svetnika Občine Gornja Radgona Aleša Domanjka. Ta je namreč glasoval za sprejem sklepa, s katerim je občinski svet imenoval njega samega za člana nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona. S tem se je znašel v okoliščinah nasprotja interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

KPK je aprila 2024 prejela prijavo, ki se je nanašala na sum nezdružljivosti funkcij občinskega svetnika Občine Gornja Radgona Aleša Domanjka. Očitkov o nezdružljivosti funkcij komisija v predhodnem preizkusu prijave ni potrdila, je pa zaznala sum kršitev nasprotja interesov pri imenovanju Domanjka v nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona. V postopku je komisija pridobila pojasnila Občine Gornja Radgona in vpogledala v javno dostopne informacije.

Ugotovila je, da je Aleš Domanjko na 2. dopisni seji občinskega sveta, ki je potekala med 4. in 11. 3. 2024, glasoval za sklep, s katerim je občinski svet za nadomestnega člana nadzornega sveta radgonske komunale imenoval njega samega. S tem se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, in je kršil določbe ZIntPK. V ločenem prekrškovnem postopku mu je komisija izrekla opomin.

Tipična okoliščina

Glasovanje zase sodi med najbolj tipične okoliščine, ki ustvarijo nasprotje interesov, zato bi obravnavana oseba morala vedeti, da je oziroma da bo s takšnim ravnanjem vzbudila dvom v objektivnost in nepristranskost postopka imenovanja predstavnikov ustanovitelja v nadzorni svet Komunale Radgona. KPK poudarja, da morajo biti uradne osebe v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorne na vsako nasprotje interesov in da so se mu dolžne izogniti. Dosledno izogibanje nastanku nasprotja interesov je namreč pogoj za dobro delovanje pravne države, zaupanje v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah ter pri razpolaganju z javnimi sredstvi, poudarja KPK.

V konkretnem primeru občinski svetnik ne bi smel glasovati o sprejemu sklepa, s katerim se ga je imenovalo v nadzorni svet, ampak bi moral ob zaznavi okoliščin nasprotja interesov (ob prejemu gradiva za sejo oziroma najpozneje pred začetkom dopisne seje) o teh okoliščinah pisno obvestiti predsedujočega kolektivnemu organu – župana – in počakati na odločitev občinskega sveta o njegovi izločitvi.

Z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje KPK na spletni strani objavlja ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, skupaj z izjasnitvijo, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK. Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.