Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitev nasprotja interesov občinskega svetnika Občine Gornja Radgona Aleša Domanjka. Ta je namreč glasoval za sprejem sklepa, s katerim je občinski svet imenoval njega samega za člana nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona. S tem se je znašel v okoliščinah nasprotja interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).
KPK je aprila 2024 prejela prijavo, ki se je nanašala na sum nezdružljivosti funkcij občinskega svetnika Občine Gornja Radgona Aleša Domanjka. Očitkov o nezdružljivosti funkcij komisija v predhodnem preizkusu prijave ni potrdila, je pa zaznala sum kršitev nasprotja interesov pri imenovanju Domanjka v nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona. V postopku je komisija pridobila pojasnila Občine Gornja Radgona in vpogledala v javno dostopne informacije.
Ugotovila je, da je Aleš Domanjko na 2. dopisni seji občinskega sveta, ki je potekala med 4. in 11. 3. 2024, glasoval za sklep, s katerim je občinski svet za nadomestnega člana nadzornega sveta radgonske komunale imenoval njega samega. S tem se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, in je kršil določbe ZIntPK. V ločenem prekrškovnem postopku mu je komisija izrekla opomin.
Glasovanje zase sodi med najbolj tipične okoliščine, ki ustvarijo nasprotje interesov, zato bi obravnavana oseba morala vedeti, da je oziroma da bo s takšnim ravnanjem vzbudila dvom v objektivnost in nepristranskost postopka imenovanja predstavnikov ustanovitelja v nadzorni svet Komunale Radgona. KPK poudarja, da morajo biti uradne osebe v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorne na vsako nasprotje interesov in da so se mu dolžne izogniti. Dosledno izogibanje nastanku nasprotja interesov je namreč pogoj za dobro delovanje pravne države, zaupanje v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah ter pri razpolaganju z javnimi sredstvi, poudarja KPK.
V konkretnem primeru občinski svetnik ne bi smel glasovati o sprejemu sklepa, s katerim se ga je imenovalo v nadzorni svet, ampak bi moral ob zaznavi okoliščin nasprotja interesov (ob prejemu gradiva za sejo oziroma najpozneje pred začetkom dopisne seje) o teh okoliščinah pisno obvestiti predsedujočega kolektivnemu organu – župana – in počakati na odločitev občinskega sveta o njegovi izločitvi.
Z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje KPK na spletni strani objavlja ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, skupaj z izjasnitvijo, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK. Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.
