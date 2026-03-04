Radio 1 ponekod ni dostopen, težave so na strežnikih

Radio 1 zaradi tehničnih težav trenutno omejeno oddaja program ali pa ga ne oddaja v celoti. Neuradni viri pravijo, da je bila komercialna radijska postaja tarča kibernetskega napada. Na Radio 1 so za Delo pojasnili, da se ukvarjajo z odpravo napake.

»Po besedah naših strokovnjakov je prišlo do napake na sistemskem strežniku, ki skrbi za prenos signala do določenih oddajnikov. Zaradi tega je prišlo do izpada na teh oddajnikih, je pa v osrednji Sloveniji delovalo nemoteno. Zaradi napake na sistemskem strežniku je trenutno moteno tudi delovanje spletne strani, prav tako je moteno poslušanje preko interneta,« je pojasnila Petra Strnad, predstavnica za stike z javnostmi.

Tehnična ekipa radia se že trudi, da bi odpravila težave, da bi signal čim prej ponovno pokril vse dele Slovenije, so zapisali na facebook strani Radia 1. Trenutno je program slišan predvsem v Kranju in Ljubljani z okolico, so dodali pred štirimi urami.

Nedostopna je tudi spletna stran Radia 1 in ne morejo predvajati reklamnih oglasov.

Iz Si-Certa so za Delo pojasnili, da konkretne situacije v tem trenutku ne morejo komentirati.