Potrjeno: Radio 1 je bil tarča kibernetskega napada

Radio 1 je tarča kibernetskega napada, so za Delo potrdili v njegovi službi za stike z javnostmi. Program nemoteno oddajajo, situacijo ustrezno rešujejo, so sporočili. Še vedno je nedostopna spletna stran Radia 1.

Včeraj smo poročali o tehničnih težavah, zaradi katerih je Radio 1 omejeno oddajal program oziroma ga ni oddajal v celoti. Neuradne vesti, da je bila komercialna radijska postaja tarča kibernetskega napada, so danes potrdili.

»Po besedah naših strokovnjakov je prišlo do napake na sistemskem strežniku, ki skrbi za prenos signala do določenih oddajnikov. Zaradi tega je prišlo do izpada na teh oddajnikih, je pa v osrednji Sloveniji delovalo nemoteno. Zaradi napake na sistemskem strežniku je trenutno moteno tudi delovanje spletne strani, prav tako je moteno poslušanje preko interneta,« je včeraj sporočila Petra Strnad, predstavnica Radia 1 za stike z javnostmi.

Danes je potrdila, da je bil kibernetski napad res izvršen, da stvari ustrezno rešujejo in da program že nemoteno oddajajo.

Iz Si-Certa so za Delo pojasnili, da situacije v tem trenutku ne morejo komentirati. Za informacije smo prosili tudi Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Ko prejmemo odgovor, ga bomo objavili.