Radio Capris in Radio Hit prodana na dražbi

Izklicna cena za Radio Hit in Radio Capris je znašala skupno 1,22 milijona evrov, prodana pa sta bila za 1,62 milijona evrov. Kupec je Radio Obala v lasti Daliborja Kosmine, ki je imel že do zdaj v zakupu Radio Hit. Kosmino je na dražbi zastopal odvetnik Matej Pečenko. Kosmina je sicer predstavnik družinskega podjetja Biostile iz Komna, ki se ukvarja s prehranskimi dopolnili, sam pa je med drugim tudi soustanovitelj izdajatelja TV Golica, kjer nastopa tudi kot voditelj. Pred tremi leti je prek podjetja Biovis sodeloval tudi pri dobavi zaščitnih mask Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v vrednosti dobrega milijona evrov.

Poleg Radia Obala sta bila med dražitelji za Radio Capris in Radio Hit tudi podjetji Ne samo radio, ki ga zastopa Nik Popovič, in Makropol Kristijana Mlinarja. Nik Popovič je sicer sin nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, Makropol pa po dostopnih podatkih s spleta združuje Radio Rogla, Celjan, tednika Novice in Rogaške novice, Bistriške novice in Šentjurske novice.

»Doseženi znesek je korekten,« je zadovoljen Andrej Marinc, stečajni upravitelj podjetja R Domžale, ki je lastnik obeh radiev. Glede na to, da izkupiček presega obveznosti, to predvidoma odgovarja tudi nekdanjemu lastniku Stanislavu Cenclju, s katerim je stečajni upravitelj R Domžale bil večletni sodni boj za lastništvo obeh radiev – to je bilo preneseno na slamnato podjetje v tujini.

»Odkar vodim stečajni postopek, smo oba radia, ki sta bila v precej slabem finančnem stanju, sanirali in zdaj lahko povem, da Radio Capris posluje najbolje doslej in ima rekordno število poslušalcev, za Hit pa smo preprečili stečaj,« je še dejal Marinc.

»Capris ima zdaj približno 41.000 dnevnih poslušalcev, kar je najvišja poslušanost v zgodovini te radijske postaje. Število poslušalcev se je v desetih letih več kot podvojilo, radio pa je v matični regiji z naskokom najbolj poslušan že vrsto let,« je Marinca dopolnil odgovorni urednik radia Mitja Čehovin. V prihodnje nameravajo še naprej krepiti blagovno znamko in položaj na trgu, tako z organizacijo dogodkov v regiji kot tudi s programskimi vsebinami, je še zagotovil. Skupaj z Radiem Hit pa imajo 53.000 dnevnih poslušalcev.

Po poročanju Radia Koper je Radio Obala povezan z medijsko skupino Martina Odlazka, ki ima pod svojim okriljem tudi Primorske novice, Večer, Svet24, Salomonov oglasnik in več revij ter radijskih postaj. Na povezavo naj bi med drugim nakazoval skupni naslov Radia Obala in vodstva Salomon, d. o. o., – na Brnčičevi 31 v Ljubljani.