Mariborski interventni radiologi razočarani nad vodstvom UKC

Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor podala odpovedi delovnega razmerja, je razočarana nad po njihovi oceni neresničnimi navedbami vodstva mariborske bolnišnice. Direktor Vojko Flis je sicer danes izrazil upanje, da bodo v treh mesecih odpovednega roka, le našli kompromis.

Kot so v izjavi za javnost zapisali interventni radiologi, so se za odpovedi odločili, ker da pogoji dela za njih niso sprejemljivi, saj da je osnovno merilo vrednotenja dela v zavodu čas, izražen v minutah, ne pa njihovo znanje, usposobljenost in odgovornost.

Na slabe delovne pogoje opozorili tudi drugi kadri

»Ker vodstvo našim opozorilom ni prisluhnilo in smo se pogosto počutili izigrane, smo podali odpovedi delovnega razmerja. Pri tem ne gre za nikakršno izsiljevanje,« so zapisali. Dodali so, da na slabe delovne pogoje opozarjajo tudi radiološki inženirji in medicinske sestre, zato po njihovem mnenju ne gre zgolj za »izsiljevalske« zdravnike, kot želi prikazati vodstvo bolnišnice.

Spomnili so, da na nastale razmere opozarjajo že vsaj leto dni, ne le en mesec, kot trdi vodstvo. V tem času je potekalo več sestankov, na katerih naj bi jim Flis obljubljal izboljšave v okviru obstoječe zakonodaje, a se nič od tega ni uresničilo. Odločno so zavrnili tudi trditve Flisa, da se postavljajo nad svoje kolege ali druge zaposlene.

Kot so še poudarili, so skupina ozko specializiranih zdravnikov, ki opravljajo številne interventne posege, pogosto nujne narave. »Kadra, ki bi po našem odhodu lahko prevzel delo, ni, kot trdita direktorja. Za dosego ravni, ki jo zahteva samostojno delo, je potrebno deset ali več let usposabljanja, zato reorganizacija dela ter nemoteno delovanje sistema in oskrbe pacientov ne bosta zagotovljena« so zapisali. Kot so navedli, opravijo več kot 2400 interventnih radioloških posegov, od tega tretjino nujnih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, med temi tudi zdravljenje možganske kapi.

Flis ponovil, da so imeli 'nerazumne zahteve'

Prvi mož UKC Maribor je v današnji izjavi za medije poudaril, da imajo v ustanovi številne zdravnike, ki delajo v okviru pripravljenosti, zato je treba najti pravično rešitev za vse. Ponovil je, da so radiologi imeli nerazumne zahteve, ki jih je preprosto nemogoče izpolniti. Zavrnil je tudi njihove trditve, da so se neuspešno pogovarjali več kot leto dni.

»Najti moramo pravično rešitev za vse, ki so v stalni pripravljenosti. Če ima nekdo 10.000 evrov neto plače, potem menim, da je dovolj časa za razumne pogovore. Pa ne samo za zdravnike, saj to potegne za seboj seveda tudi plačilo inštrumentark in radioloških inženirjev. To pa pomeni, da nam nenadoma stroški začnejo ekstremno naraščati, vreče brez dna pa nimamo,« je dejal Flis.

V hiši še 32 radiologov

Ob tem še vedno upa, da bodo v času trimesečnega odpovednega roka le našli skupen jezik, sicer se bo njihov odhod, glede na to, da gre za zelo izkušene interventne radiologe, bolnišnici pri delu na začetku poznal. Če bo res prišlo do odhoda, pa bodo do takrat urnike ustrezno prilagodili. V hiši imajo namreč še 32 radiologov.

»Mi smo še vedno pripravljeni na pogovore, ampak ne seveda na radikalne zahteve, ki jih ni nemogoče izpolniti,« je dodal Flis. Ob tem pa je glede oskrbe pacientov zatrdil, da se v UKC Maribor vselej potrudijo, da svojim bolnikom nudijo najbolj kakovostno oskrbo.