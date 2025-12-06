Raje bi ukrepe za lastno stanovanje kot za javni najem

Vlada izpostavlja stanovanjsko reformo kot eno od prioritet svojega mandata, poseben pomen daje zlasti zagonu gradnje javnih najemnih stanovanj, s časovno omejitvijo kratkoročnega oddajanja prek platform, kot sta booking in airbnb, pa želi povečati fond zasebnih dolgoročnih najemov. Nepremičninskega davka – tega napoveduje skoraj vsak, ki pride na oblast, a kmalu trči ob realnost odnosa prebivalstva do tega vprašanja, ki kaže, kako pogubna bi utegnila biti taka poteza za politično preživetje – za zdaj ne bo. Anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo, kaže, da javno mnenje vendarle ni usklajeno z vizijo izvršilne veje oblasti.