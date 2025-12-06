  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Raje bi ukrepe za lastno stanovanje kot za javni najem

    Stanovanjska problematika: Za nakup 50 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani je treba odšteti devet neto plač več kot leta 2007.
    Kljub rasti plač se je kupna moč za nakup stanovanja v Ljubljani od leta 2007 zmanjšala. Foto Blaž Samec
    Kljub rasti plač se je kupna moč za nakup stanovanja v Ljubljani od leta 2007 zmanjšala. Foto Blaž Samec
    Barbara Hočevar
    Nejc Gole
    6. 12. 2025 | 05:00
    7:41
    Vlada izpostavlja stanovanjsko reformo kot eno od prioritet svojega mandata, poseben pomen daje zlasti zagonu gradnje javnih najemnih stanovanj, s časovno omejitvijo kratkoročnega oddajanja prek platform, kot sta booking in airbnb, pa želi povečati fond zasebnih dolgoročnih najemov. Nepremičninskega davka – tega napoveduje skoraj vsak, ki pride na oblast, a kmalu trči ob realnost odnosa prebivalstva do tega vprašanja, ki kaže, kako pogubna bi utegnila biti taka poteza za politično preživetje – za zdaj ne bo. Anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo, kaže, da javno mnenje vendarle ni usklajeno z vizijo izvršilne veje oblasti.

    Novice  |  Črna kronika
    Medžimurje

    Še en femicid: Ustrelil partnerko in ubil njeno sestro

    28-letnica, ki je bila tudi noseča, je kljub reanimaciji umrla, 29-letnica pa ima smrtno nevarne poškodbe in ostaja v bolnišnici.
    5. 12. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Vesela novica za Dončića, še drugič je postal očka

    Luka Dončić je za kratek čas zapustil LA Lakers in se vrnil v domovino, kjer je zaročenka Anamaria Goltes rodila njuno drugo hčerko, poroča portal 24ur.com.
    Nejc Grilc 4. 12. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Femicid

    Stefanie najprej zakopal na babičinem vrtu

    Nesrečno graško vplivnico Stefanie Pieper je po smrti njen bivši partner Patrik M. zakopal dvakrat v enem dnevu.
    Tomica Šuljić 5. 12. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nagrada za uspešnost

    Nekje več kot 10.000 evrov božičnice, drugod že zaznali kršitve

    Pri izplačilu božičnic in nagrad za uspešnost med podjetji velike razlike. Preverite, kje so najbolj radodarni.
    Maja Grgič 5. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

