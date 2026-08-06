Rak sečnega mehurja: najpomembnejše opozorilo je kri v urinu

Rak sečnega mehurja sodi med najpogostejše rake v urologiji, takoj za rakom prostate. V Sloveniji vsako leto prizadene od 350 do 400 ljudi, pogosteje moške kot ženske, približno dve tretjini bolnikov je moških. Zelo pomembno je, da je bolezen odkrita in zdravljena dovolj zgodaj. Bolniki, ki so preboleli tega raka, poudarjajo, da je tudi po zahtevnem zdravljenju mogoče živeti kakovostno, aktivno in polno življenje.

Eden najpomembnejših opozorilnih znakov raka sečnega mehurja, ki je pogosto spregledan, je kri v urinu. Pomembna dejavnika tveganja sta tudi kajenje ter izpostavljenost kancerogenom na delovnem mestu, pravi urolog doc. dr. Simon Hawlina s Kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana. Redkejši so geografsko pogojeni vzroki bolezni, v povezavi z migracijami in globalno mobilnostjo; med njimi je okužba s parazitom Schistosoma, ki je razširjen predvsem v določenih delih Afrike in lahko povzroča kronično vnetje sečnega mehurja ter dolgoročno povečuje tveganje za razvoj raka.