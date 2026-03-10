Umrl je Ralf Čeplak Mencin

Umrl je mag. Ralf Čeplak Mencin, rojen leta 1955, muzejski svétnik, kustos za muzejske zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije iz Slovenskega etnografskega muzeja, so sporočili iz Slovenskega etnografske muzeja (SEM). Kot so ob tem zapisali, je »z odhodom mag. Ralfa Čeplaka Mencina slovenski kulturni prostor izgubil strokovnjaka, ki je znal lokalno dediščino povezati z globalnim kontekstom, sodelavci pa toplega prijatelja in mentorja, čigar predanost bo ostala trajen navdih.«

Ralf Čeplak Mencin je bil magister znanosti s področja muzeologije, kustos etnolog za zunajevropske zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju, soorganizator muzejskega izobraževalnega programa Muzeoforum (1991–2010), predsednik Zveze muzejev Slovenije (1991–1995) in ICOM Slovenija (1997–2003) ter predsednik ICOM/ICME Mednarodnega odbora etnografskih muzejev (2019–2025).

Leta 2025 je prejel Valvasorjevo nagrado

Kustos za zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije v Slovenskem etnografskem muzeju je bil pomembna osebnost v slovenskem muzeološkem prostoru. Njegovo delo je močno vplivalo na razvoj muzeologije doma in v mednarodnem prostoru. S svojo izjemno kariero je odprl nova obzorja razumevanja globalnih kulturnih povezav ter pomembno prispeval k razvoju slovenskega muzeja.

Za svoje življenjsko delo je leta 2025 prejel Valvasorjevo nagrado, najvišje strokovno priznanje na področju muzejstva.

Ralf Čeplak Mencin FOTO: Mavric Pivk

Čeplak Mencin je bil znan po svoji predanosti muzejski stroki, zlasti na področju etnologije in antropologije ter po svoji sposobnosti povezovanja lokalne dediščine z globalnim kontekstom. Njegovo delo na področju predstavitve zunajevropskih zbirk je omogočilo širše razumevanje globalnih kulturnih povezav in vplivalo na razvoj slovenskega muzeja ter muzeologije.

Njegovo prizadevanje za vključevanje marginaliziranih skupin in upoštevanje etičnih načel muzejske stroke sta bili izjemno pomembni za njegovo delo. Poudarjal je tudi problematiko migracij in zavezanost pravičnosti in boju proti stereotipom ter diskriminaciji.

Velik vpliv na slovensko muzeologijo

Njegovo delo v Slovenskem etnografskem muzeju je bilo ključno za prepoznavnost muzeja tako doma kot v mednarodnem prostoru. Pomagal je pri oblikovanju in širjenju zbirk, ki so obogatene z razstavami in publikacijami, kot so V deželi nebesnega zmaja ter številnimi drugimi, ki so odprle pomembna vprašanja o naših stikih s svetom in aktualnih družbenih temah.

Poleg tega je kot vodja nekdanjega Muzeja neevropskih kultur v Goričanah postavil temelje za razumevanje kultur zunaj Evrope, kar je imelo velik vpliv na slovensko muzeologijo.

Čeplak Mencin je svojo kariero začel v Ptujskem muzeju in Mestnem muzeju Ljubljana, kasneje pa se je posvetil raziskovanju zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije, s čimer je uresničeval svoje poslanstvo predstavljati zunajevropske kulture in njihove stike s slovenskim prostorom. Z izjemno strokovnostjo in vizijo je oblikoval zbirke Slovenskega etnografskega muzeja in prispeval k prepoznavnosti muzeja na mednarodni ravni.