Razstava ob stoletnici zveze slepih

Ljubljana – V preddverju Velike dvorane Državnega zbora RS je do vključno petka na ogled razstava o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo je ob svoji stoletnici pripravila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije.



Med 10. in 14. uro danes bo tudi voden ogled razstave. Med drugim se bodo obiskovalci lahko preizkusili v branju in pisanju brajice, s pomočjo simulacijskih očal bodo lahko pogledali skozi oči slepih in slabovidnih ter se z belo palico sprehodili po talnem taktilnem vodilnem sistemu. Ob sodelovanju zvez je nastala tudi brošura o čebelarstvu za slepe in slabovidne bralce časopisov ZDSSS v brajici, zvoku, povečanem tisku in digitalni obliki.