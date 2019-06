FOTO:Rastoča knjiga tudi v Kočevju

Dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče projekta Rastoča knjiga, Cirila Pekica, direktorica Knjižnice Kočevje, kočevski župan dr. Vladimir Prebilič in Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta. Foto Simona Fajfar

Na Kočevskem se povezujeta kultura in narava, pravi dr. Janez Gabrijelčič. Foto Simona Fajfar

Kočevska Rastoča knjiga ima jasno sporočilo. Foto Simona Fajfar

Izbor knjig o naravi, ki se jim bodo pridružile tudi tuje knjige. Foto Simona Fajfar

”Rastoča knjiga je uzjemen projekt z neverjetnim potencialom rasti,” je dejal Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta. Foto Simona Fajfar

Edina Rastoča knjiga, ki povezuje kulturo in naravo. Foto Simona Fajfar

Janez Černač, naravovarstvenik in avtor več knjig, v pogovoru z Alojzem Kovšco. Foto Simona Fajfar

Kočevje – V deželi gozdov in divjih živali so za simbol Rastoče knjige izbrali medvedko z mladičem, ki izpostavlja knjige, povezane z naravo. Prvi izbor slovenskih knjig je pripravil upokojeni gozdar, slikar, pisatelj in naravovarstvenik, zbirko pa načrtujejo dopolniti tudi s tujo literaturo o naravi.Po vrsti Rastočih knjig, ki so v različnih slovenskih krajih – samo v Novem mestu jih imajo osem -, se je med območja, kjer se lahko pohvalijo s poklonom knjigam, uvrstilo tudi mesto ob Rinži. »Ni presenečenje, da smo tu Rastočo knjigo postavili ob solsticiju, ko je največ svetlobe,« je ob odprtju kipa dejal dr., idejni oče projekta Rastoča knjiga, ki mu je predsednik republike Borut Pahor pred dnevi podelil red za zasluge.»Kočevska ni le največja občina v Sloveniji, ni le gozdnata deleža in območje, polno skrivnosti, ampak je tudi dežela znanja in kulture. Je območje, kjer se povezujeta natura in kultura,« je izpostavil Janez Gabrijelčič.Ob kočevskem kipu Rastoče knjige, medvedki z mladičem, ki jo je izdelal domačin, so sedaj predstavljene knjige o naravi, v prihodnje pa bodo v čitalnici Knjižnice Kočevje, kjer je Rastoča knjiga, predstavili tudi tujo literaturo, ki je povezana z naravo.»Prva Rastoča knjiga Kočevja bo rastla na dosežkih naših občanov in na knjigah o naravi,« je povedal kočevski župan dr., ki je izpostavil, da je znanje najpomembnejše, nas osmišlja in nam zagotavlja razvoj.»Rastoča knjiga je izjemen projekt z neverjetnim potencialom rasti,« je izpostavil, predsednik državnega sveta republike Slovenije. Rastoča knjiga je projekt državnega sveta, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Narodno univerzitetne knjižnice, mestne občine Ljubljana, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Društva Rastoča knjiga. Projekt je postal vseslovensko gibanje šol, vrtcev, knjižnic in drugih ustanov, tudi držav sveta, ki se pridružujejo plemeniti družini knjižnih navdušencev.V parku ob Navju, kjer je Deklica z rastočo knjigo, ki je edini kip, ki se vsako leto poveča, pa se bo izbranim knjigam posameznih držav – Avstriji, Češki, Finski, Madžarski, Rusiji, Indiji… - , ki se predstavljajo z najpomembnejšimi knjigami in mislimi, letos pridružila Poljska.Alojz Kovšca pa je še izpostavil, da Kočevje ni le dežela gozdov, ampak je primer združevanja vrhunske tehnologije in neokrnjene narave z neomajnim duhom tukajšnjih prebivalcev: »Kočevska je simbol, ki pa nam morda kaže, kam naj bi šel razvoj Slovenije.«