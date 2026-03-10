Ravnatelj Gimnazije Moste se je vpletal v razpis in zaposlil družinsko članico

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov dr. Jurija Kočarja, ravnatelja Gimnazije Moste. Ta je kljub formalni izločitvi iz postopka zaposlitve v tem postopku odločal ter podpisal sklep o izbiri in pogodbo z izbrano kandidatko – svojo družinsko članico, s tem pa kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) s področja nasprotja interesov.

Po pravnomočnosti je komisija s svojimi ugotovitvami seznanila tudi svet zavoda Gimnazije Moste ter ga pozvala, naj izvede ustrezne ukrepe na podlagi 59.a člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi pridobljenih dokazov je bilo v konkretnem postopku nesporno dokazano, da je Kočar kljub formalni izločitvi iz postopka izbire kandidata za javno razpisano delovno mesto učitelja geografije na Gimnaziji Moste aktivno večkrat posegel vanj.

Določil in imenoval je člane komisije za izbor kandidata, nato pa izdal obvestilo, s katerim je odločitev komisije o izboru kandidata razveljavil. V ponovljenem postopku javnega razpisa pa je – kljub svoji ponovni formalni izločitvi – spet določil in imenoval nove (druge) člane izbirne komisije ter podpisal še sklep o izbiri in pogodbo o zaposlitvi svoje družinske članice.

Komisija pri tem poudarja, da družinske vezi vedno predstavljajo povečano tveganje za nastanek nasprotja interesov, saj je ne glede na vse okoliščine nemogoče zagotoviti objektivnost in nepristranskost odločanja. Od uradne osebe se zato pričakuje, da se v tovrstnih situacijah iz postopka v celoti izloči oziroma takoj, ko ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov, preneha delo v zadevi, razen če bi bilo nevarno odlašati, ter o izločitvi in okoliščinah nasprotja interesov najkasneje v roku treh delovnih dni pisno obvesti svojega nadrejenega oziroma predstojnika ter počaka na njegovo odločitev. Pri tem je pomembno, da je izločitev dejanska, in ne zgolj formalna, kot se je to zgodilo v tem primeru.

Kljub svoji formalni izločitvi je namreč Kočar dejansko izvajal posamezna procesna ravnanja, s katerimi je neposredno vplival na potek in rezultat postopka javnega razpisa, s čimer se je znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa ni ravnal v skladu z dolžnim ravnanjem, kot ga za tovrstne primere uradnim osebam nalaga ZIntPK.

Ker je ravnatelj pri svojem delu kršil zakon, kar je ugotovljeno s pravnomočno odločbo, je KPK, kot omenjeno, svet zavoda pozvala, naj skladno s svojimi pristojnostmi ustrezno ukrepa. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 59.a členu namreč govori o razrešitvi tudi iz tovrstnih razlogov.

Z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja uradnih oseb v prihodnje Komisija na svoji spletni strani objavlja ugotovitve o konkretnih primerih v celoti, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK. Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba proti njim ni vložila tožbe v upravnem sporu.